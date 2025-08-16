Tramp i Putin sinoć su se sastali u američkoj vojnoj bazi na Aljasci, ali nisu postigli dogovor o prekidu rata u Ukrajini.

Izvor: alex wroblewski/AFP/Sergey Bobylev / Sputnik/Profimedia

Tokom sastanka na Aljasci, Donald Tramp je lično u ruke Putinu predao pismo svoje supruge Melanije, prenio je Rojters pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Melanija Tramp, rođena u Sloveniji, nije bila na putovanju na Aljasku. Navodi se da se radi o pismu lične sadržine u vezi sa teškom situacijom djece u Ukrajini i Rusiji, posebno djece otete tokom sukoba. Izvori britanske agencije nisu otkrili sadržaj pisma.

Podsjeća se da je Ukrajina ranije nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN definiciju genocida sve otmice desetina hiljada djece odvedenih u Rusiju ili na teritoriju koju je Rusija okupirala, bez saglasnosti porodice ili staratelja. Moskva je ranije saopštila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Pogledajte fotografije sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

Vidi opis Tramp Putinu predao Melanijino pismo? Sadržaj je ličan, evo o čemu je riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Podsetimo, Tramp i Putin sinoć su se sastali u američkoj vojnoj bazi na Aljasci, ali nisu postigli dogovor o prekidu rata u Ukrajini. Ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice poslije šest godina.

Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je uslijedila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsjedniku.

(Reuters/MONDO)