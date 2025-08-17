Novinarske kamere uhvatile su trenutak na kom se vidi da se noge Vladimira Putina tresu dok razgovara sa Donaldom Trampom.

Novinarske kamere zabilježile su trenutak na kom se vidi kako se noge ruskog predsjednika Vladimira Putina tresu dok razgovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, piše "Dejli Mejl". Na snimku koji je postao viralan na svim društvenim mrežama, vidi se kako se cijelo tijelo ruskog predsjednika trese.

Dok stoji i razgovara sa Trampom u jednom hodniku vojne baze Elmendorf-Ričardson na Aljasci, vidi se kako mu se cijelo trese, čak se i povija ka naprijed, odnosno ka Trampu u jednom trenutku. Ubrzo se "smirio" ruski predsjednik nakon čega su se rukovala dvojica predsjednika.

Oko njih su bili brojni pripadnici obezbjeđenja. Međutim, niko nije reagovao iako su svi primijetili, čak i prevodilac koji je asistirao u razgovoru tokom kog se dogodio incident sa Putinovim tijelom.

Nakon ovog snimka, ponovo su se u svjetskim medijima pokrenule spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju. Po društvenim mrežama ima mnogo komentara, prisutne su kao i uvijek teorije zavjere, a neki navode da je Putinovo tijelo ovako reagovalo jer je on navodno nosio takozvani "egzoskelet" radi lične bezbjednosti.

What the heck is wrong with Putin?!?



Look at his body almost convulsing, unable to stand still



Perhaps his body double took too much meth?pic.twitter.com/QqTsxQyTS3 — Rocca (@ghostofRoc)August 16, 2025

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je danas u velikom intervjuu za “CNN” otkrio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin popustio sa svojim ultimatumom o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. Pristao je čak i da Ukrajina dobije bezbjednosne garancije koje liče na član 5 NATO pakta.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se kratkom i misterioznom porukom na svojoj društvenoj mreži “Truth social” o pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uspostavljanju mira ili prekida vatre u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Trampom gdje je prethodni put ponižen nakon žestoke svađe pred kamerama, ali ovog puta ne ide sam, već će tu biti i brojni evropski lideri.

“Veliki napredak sa Ruskom Federacijom. Ostanite sa nama”, napisao je on.