Spor između Ukrajine i Mađarske dodatno se zaoštrio nakon što su mađarske vlasti zaplijenile dva ukrajinska oklopna bankarska vozila u kojima su se nalazili milioni eura u gotovini i zlatne poluge.

Izvor: Profimedia

U akciji je uhapšeno sedam ukrajinskih državljana koji su pratili konvoj. Mađarski zvaničnici naveli su da privedeni imaju veze sa obavještajnim službama i sugerisali da novac može biti sumnjivog porijekla.

S druge strane, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Budimpeštu da „uzima taoce i krade novac“.

Zaplijenjeni milioni dolara, eura i zlato

Mađarska Nacionalna poreska i carinska uprava saopštila je da je pokrenuta istraga o pranju novca zbog pošiljke u kojoj se, kako tvrde, nalazilo 40 miliona dolara, 35 miliona eura u gotovini i devet kilograma zlata.

Navodi se i da je među uhapšenima jedan bivši general ukrajinske obavještajne službe.

Ukrajinska državna štedionica Oščadbank saopštila je da su njihovi zaposleni prevozili novac i zlato između Austrije i Ukrajine u okviru „rutinske operacije“, koja je obavljena kopnenim putem zbog ograničenja vazdušnog saobraćaja u Ukrajini.

Međutim, politički direktor mađarskog premijera Viktora Orbana, Balaž Orban, doveo je u pitanje tu verziju događaja.

„Oklopna vozila puna gotovine i zlata koja se kreću kroz Mađarsku nijesu način na koji obično funkcionišu legitimne finansijske transakcije“, napisao je on na mreži X. „Pravo pitanje je jednostavno: ko stoji iza ovog novca i šta treba da se finansira njime?“

Spor zbog gasa i sankcija Rusiji

Zaplijenjeni konvoj dolazi u trenutku kada su odnosi Budimpešte i Kijeva već ozbiljno pogoršani. Mađarska i Slovačka optužile su Ukrajinu da namjerno odugovlači popravku naftovoda oštećenog u napadu za koji se vjeruje da je izveden ruskim dronom.

Kao odgovor na to, premijer Viktor Orban blokirao je nove sankcije Evropske unije protiv Rusije, kao i dodatni kredit EU za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura.

President@ZelenskyyUa,



Stop threatening and blackmailing us!

With Hungarians, this will not work.pic.twitter.com/odQ95ErVMO — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)March 7, 2026

Zelenski zaprijetio Orbanu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski reagovao je na veto na kredit izjavom koja je u Budimpešti protumačena kao prijetnja.

„Nadamo se da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati tih 90 milijardi. U suprotnom, daćemo adresu te osobe našim oružanim snagama, našim momcima. Neka ga pozovu i razgovaraju s njim na svom jeziku“, rekao je Zelenski.

Ta izjava izazvala je šok u mađarskoj prijestonici.

❌ Terrorism, gang violence, chaos - not in Hungary.



Only those we allow and who respect our laws may enter. Neither the Brusselians, nor any outsiders get to decide who we live with.



Hungary is secure, Hungary is sovereign, Hungary decides.pic.twitter.com/E1xnw4th05 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)March 6, 2026

Izbori u Mađarskoj i političke optužbe

Ukrajinski zvaničnici tvrde da Orban koristi ovaj skandal kako bi ostvario političku korist pred parlamentarne izbore koji se održavaju sljedećeg mjeseca.

Prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, opozicioni kandidat Peter Mađar mogao bi da odnese ubjedljivu pobjedu i okonča Orbanovu šesnaestogodišnju vladavinu.

Orban je posljednjih mjeseci dodatno pojačao retoriku prema Ukrajini, tvrdeći da bi pobjeda Mađara mogla dovesti do toga da Mađarska bude uvučena u rat.

Analitičari: Zelenski pomogao Orbanu

Mađarski analitičari ocjenjuju da su Zelenskijeve izjave zapravo pomogle Orbanu.

Robert Laslo iz budimpeštanskog istraživačkog centra Political Capital rekao je da bi Zelenskijeve riječi mogle da pokrenu „ratnu psihozu koju mađarska vlada mjesecima podstiče“ i da promijene raspoloženje birača.

„Niko nije očekivao da će upravo ukrajinski predsjednik vratiti Viktora Orbana u političku igru“, rekao je on.

Sličnog mišljenja je i analitičarka Zsužana Veg iz fondacije German Marshall Fund, koja smatra da je Zelenski omogućio Orbanu da svoje političke poruke predstavi kao odbranu Mađarske.

Sudbina uhapšenih i zaplijenjenog novca neizvjesna

Mađarske vlasti saopštile su u petak da će sedam uhapšenih Ukrajinaca biti protjerano iz zemlje, ali još nije jasno šta će se dogoditi sa zaplijenjenim novcem i zlatom.

Advokat privedenih, Lorant Horvat, rekao je za portal 24.hu da još pokušava da stupi u kontakt sa svojim klijentima i da ne zna gdje se oni trenutno nalaze.

„Zaista ne znam kako da protumačim ono što se ovdje dešava, ali ovo svakako nije uobičajena procedura“, rekao je on.