Sud utvrdio da su Agencija i bivša članica Savjeta Lepa Aleksić oduzimanjem sredstava za rad i nedavanjem zadataka zlostavljali zaposlenog

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički Osnovni sud utvrdio je da je zaposleni u Agenciji za zaštitu konkurencije Božidar Lopičić trpio mobing, odnosno zlostavljanje na radu, zbog oduzimanja sredstava za rad, njihovog neobezbjeđivanja i nedavanja radnih zadataka.

Sudija Milena Brajović presudom od 17. februara odlučila je da su Agencija za zaštitu konkurencije i nekadašnja članica Savjeta te institucije Lepa Aleksić odgovorne za mobing nad Lopičićem, te da su dužne da mu solidarno isplate 1.500 eura na ime nematerijalne štete, uz zakonsku kamatu, osam dana nakon pravosnažnosti presude.

Lopičić je tužio Agenciju i Aleksić zbog diskriminacije, mobinga i naknade nematerijalne štete. Sud je djelimično usvojio njegov tužbeni zahtjev i utvrdio da je zlostavljanje trpio tokom gotovo godinu dana.

„Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev tužioca, pa se utvrđuje da je tužilac trpio mobing – zlostavljanje na radu od strane tuženih, i to na način što mu je uskraćeno pravo na rad oduzimanjem sredstava za rad, neobezbjeđivanjem sredstava za rad i nedavanjem radnih zadataka u periodu od 21. januara do 30. decembra 2022. godine, što je prouzrokovalo povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta tužioca i dovelo do njegove izolacije od ostalih zaposlenih“, navodi se u obrazloženju prvostepene presude, piše Dan.

Sud je, međutim, odbio dio tužbenog zahtjeva u kojem je Lopičić tvrdio da je bio izložen mobingu kroz uskraćivanje prava na napredovanje i nezakonito prebacivanje na drugo radno mjesto u periodu od 1. marta 2019. do 1. septembra 2022. godine. Odbijen je i zahtjev koji se odnosio na neocjenjivanje za 2019, 2020. i 2021. godinu, kao i na uvećanje koeficijenta zarade na osnovu naučnog zvanja magistra i dodatnih stimulacija.

Prema navodima presude, Lopičić je u Agenciji zaposlen od novembra 2018. godine, kada je zasnovao radni odnos na mjestu samostalnog savjetnika I u Odsjeku za zaštitu konkurencije finansijskog tržišta, zdravstva, slobodnih profesija i ostalih usluga.

Iz presude proizlazi i da je više svjedoka, zaposlenih u Agenciji za zaštitu konkurencije, potvrdilo da Lopičić nije imao sredstva za rad, te da je među zaposlenima bilo poznato da mu je računar oduzet nakon softverskog napada.

Sud je ocijenio da su iskazi pojedinih svjedoka, uključujući Vladana Čvorovića, Dragana Damjanovića, zakonskog zastupnika Agencije Nebojše Jovovića, kao i Lepe Aleksić, u dijelu koji se odnosi na nedodjeljivanje zamjenskog računara, dati s ciljem uspjeha tuženih u sporu, zbog čega im nije poklonjena vjera, prenosi Dan.

Iz Agencije za zaštitu konkurencije saopštili su da im presuda do sada nije dostavljena.

„Kako nemamo uvid u njen sadržaj i obrazloženje, nijesmo u mogućnosti da se izjašnjavamo o njoj. U potpunosti poštujemo nezavisnost pravosudnih organa i integritet sudskih postupaka, te postupamo u skladu sa važećim zakonima i internim aktima. Nakon što presuda bude uredno zaprimljena i analizirana, preduzećemo dalje korake u skladu sa zakonskim odredbama“, naveli su iz Agencije.