Mještani Botuna ponovo su se danas okupili ispred gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom naselju, u znak nezadovoljstva zbog, kako tvrde, izostanka reakcije nadležnih nakon nedavnog požara na toj lokaciji.

Botunjani su se, kako su kazali, okupili jer slučaj zapaljene građevinske mašine još nema epilog, iako je o događaju obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje je naložilo policiji da prikupi potrebna obavještenja.

Mještanin Botuna Slavko Vukčević kazao je da su mještani "prinuđeni da gledaju radove protiv svoje volje", navodeći da su na to, kako tvrdi, "silom natjerani".

Istakao je da su, kako je rekao, direktor podgoričkog "Vodovoda" Aleksandar Nišavić i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović "pola sata nakon paljenja mašina konstatovali da su mještani počinioci", dodajući da im nije poznato na osnovu čega je takav zaključak donesen, niti da li je iko od njih saslušan.

"Na nas se stavlja i sramota i optužba da smo počinioci. Svjedoci ste da smo organizovali na stotine skupova i da nije bilo incidenata. Odbacujemo svaku tvrdnju da su mještani Botuna učestvovali u paljenju", rekao je Vukčević.

On je poručio da očekuju od tužilaštva da pozove i direktora i gradonačelnika na saslušanje, te naglasio da se i dalje protive izgradnji postrojenja.

"Sve nam je uskraćeno kada smo pokazali protivljenje, počele su da stižu i preksršajne prijave, a o daljim koracima odlučivaćemo na nivou mjesne zajednice", rekao je Vukčević.

Iz tužilaštva nijesu precizirali da li je formiran predmet niti u kojoj je fazi postupak u vezi sa paljenjem građevinske mašine, kao ni da li su identifikovana lica koja bi se mogla dovesti u vezu sa incidentom.

Požar na gradilištu izbio je početkom marta, kada je zapaljena radna mašina, a policija je ranije saopštila da je uzela izjave od više osoba, izuzela snimke sa video-nadzora i preduzela druge mjere u cilju rasvjetljavanja događaja.

Iz podgoričkog "Vodovoda" tada su ocijenili da je riječ o vandalizmu, dok su mještani odbacili takve tvrdnje, ističući da nemaju veze sa paljenjem mašine.

Mještani su i ranije protestovali zbog izgradnje postrojenja, tvrdeći da bi ono moglo ugroziti njihovo zdravlje i životnu sredinu, a u više navrata su pokušavali da spriječe početak radova.

Lokacija je u međuvremenu obezbijeđena policijom i privatnim obezbjeđenjem, a gradilište je pod stalnim video-nadzorom.