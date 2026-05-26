Toni Parker odjednom ne žali novac i spreman je da napravi potpuni novi Asvel. Naciljao je pojačanja koja žele Crvena zvezda i Partizan.

Asvel je okrenuo novi list i sada će po svemu sudeći postati ozbiljan kandidat za visok plasman u Evroligi. Tim koji je godinama bio u dobnjem domu elitnog takmičenja sa samo osam pobjeda sada samo ređa ponude za pojačanja.

Toni Parker koji je vlasnik kluba otpustio je prvo svog brata sa mjesta trenera, a sada i Pjerika Pupea, a onda krenuo da gradi strašan tim. Prvo se uključio u trku za potpis Armonija Bruksa i sva je prilika da će uraditi sve da pokvari posao Partizanu koji je takođe zainteresovan za njega.

A sada bi mogao tim iz Vilerbana da pokvari planove i ekipi Crvene zvezde. Dugo već se piše o tome da crveno-beli žele nekadašnjeg NBA igrača i bivšeg člana Mege Timotija Luvavua-Kabaroa kao pojačanje, a sada se u trku za njegov potpis uključio i Asvel.

⏳ ASVEL are close to signing Timothé Luwawu-Cabarrot and Frank Ntilikina for next season!



Reported by @TheShot71 #EuroLeague #evroliga — 5th Quarter (@5th_Quarter_) May 26, 2026

Osim njega Asvel želi da dovede još jednog NBA Francuza Frenka Nilikinu. On je nakon duge NBA karijere prvo došao u Partizan, a onda je početkom ove sezone prešao u Olimpijakos gdje takođe nije ostavio previše dobar utisak. Ipak Parker ga vidi u svom novom timu.

Do sada su u timu bili mnogo jeftiniji igrači poput veterana Tome Ertela, Edvina Džeksona i Dejvida Lajtija, kao i domaćih igrača Arnela Traorea, Melvina Ažinse, Bodijana Mase i Bastijena Votijea.