Prema riječima direktora gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandra Nišavića, podizvođač je i nakon što je zapaljen bager prošle srijede, nastavio radove na gradilištu

Izvor: Screenshot/RTV Podgorica

Iako je na gradilištu ekološkog postrojenja u Botunu nedavno namjerno zapaljen bager, radovi se nastavljaju bez zastoja, saopštio je direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić. Navodi da je zbog toga izvršena reorganizacija na terenu, ali da dinamika radova nije ugrožena, prenosi RTCG.

Prema riječima direktora gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandra Nišavića, podizvođač je i nakon što je zapaljen bager prošle srijede, nastavio radove na gradilištu.

„Došlo je do manje reorganizacije na samom gradilištu iz razloga što je onako ciljena uništena mašina koja je prije svega neophodna za same iskope, odnosno za drobljanje materijala koji se izvlači iz same jame“, kazao je Nišavić za RTV Podgorica.

Riječ je, navodi Nišavić, o smišljenoj aktivnosti onih koji dobro poznaju teren i radove na gradilištu, zbog čega su, kaže, nadležnim organima prijavljene prijetnje koje podizvođač trpi od januara, kada je uveden u posao.

„I u tom smislu bilo je nekoliko saslušanja u prethodnim danima i nadam se da će to pomoći da dođemo do onoga koji je učinio ovaj prestup“, naglasio je Nišavić.

Nišavić očekuje da će postupci nadležnih doprinijeti rasvjetljavanju slučaja i stabilizaciji situacije u Botunu.