Istanbulsko tužilaštvo podiglo je drugu po redu optužnicu u slučaju ubistva Jovana Vukotića i na njoj se našlo ime vođe kavačkog klana.

Izvor: Interpol/Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske

Tursko tužilaštvo podiglo je još jednu, drugu po redu, optužnicu u slučaju ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, koji je izrešetan 8. septembra 2022. na auto-putu u Istanbulu dok je bio u automobilu sa trudnom ženom, ćerkom i vozačem! Na novoj optužnici našao se i Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, ali i Emre Karagač, Vukotićev vozač, koji je u prvom postupku bio pravosnažno oslobođen optužbi da je učestvovao u likvidaciji.

Tužilac Hasan Džejhun za Zvicera i Karagača traži doživotnu kaznu zatvora optužnicom koju je podigao 14. maja.

"Zvicer se tereti za podstrekavanje na ubistvo sa umišljajem, dok se vozač tereti za pomaganje u ubistvu sa umišljajem" pišu turski mediji i objašnjavaju:

"Zvicer je označen kao glavni organizator i naručilac ubistva koji je "operaciju" vodio iz bjekstva. U optužnici se navodi da je Zvicer ovo ubistvo planirao još 2020, smatrajući Vukotića direktno odgovornim za pokušaj atentata na njega u Kijevu u maju iste godine."

Kako dalje naovode turski mediji dopunska optužnica potpuno mijenja status vozača Emrea Karagača, koji sada ima status optuženog.

"Tužilaštvo smatra da je Karagač, kao dio kriminalne organizacije koju je formirao Zvicer, davao insajderske informacije izvršiocima ubistva, odnosno slao im podatake o rutama i kretanju Vukotića. Ono što ga naročito tereti je vještačenje telefona, koje je pokazalo da je on odmah nakon ubistva na brzinu obrisao sve kariptovane aplikacije preko kojih je komunicirao sa pripadnicima kriminalne grupe" prenose mediji detalje iz optužnice i dodaju da su na vozilu šefa "škaljaraca" pronađeni GPS uređaji.

"Policija je na automobilu pronašla čak tri sakrivena uređaja za satelitsko praćenje. Analizom kretanja i signala utvrđeno je da su pucači znali tačne momente polaska, što je zahtijevalo unutrašnju logistiku koju je, prema sumnjama tužilaštva, obezbjeđivao upravo vozač. Tužilaštvo smatra da je vozač signalizirao pripadnicima turskih klanova "Bojunlar" i "Džamgez" da krenu u napad" navode oni.

Pored Zvicera, Karagača i dvojice vođa turskih bandi, Bariša Bojuna i Binalija Džamgeza, novom optužnicom obuhvaćeni su još i Vladimir Bakoč, Ajhan Arslan i Faruk Erik.

Tužilac je otkrio i kako je uspostavljena veza između "kavčana" i pripadnika turskih bandi.

"Utvrđeno je da je Binali Džamgez, vođa bande sa sjedištem u Izmiru, koji je trenutno pritvoren u Crnoj Gori i čeka ekstradiciju, dijelio ćeliju u Podgorici sa visokopozicioniranim "kavčanima": Vidojem Stanišićem, Predragom Mirotićem, Aleksandrom Veljovićem, Aleksandrom Đurđevcem i Igorom Mašanovićem. Dva mobilna telefona zaplijenjena tokom pretresa ćelije 27. oktobra 2022. dokaz su da se organizacija Vukotićevog ubistva djelimično vodila i iz zatvora. Takođe, "kavčani" su se zbližili i sa kriminalnom organizacijom koju predvodi Baris Bojun, a sve radi Vukotićevog ubistva" piše turski list Sabah i dodaje da je logistikom oko likvidacije u Istanbulu komandovao Radoje Živković Žuti, inaće Zvicerom rođak, a upravo sa njegovog telefona posle hapšenja u Turskoj skinuti su podaci koji su poslužili kao digitalni dnevnik pripreme ubistva.

Gde sahranjujete mrtve?

Da je vođa škaljarskog klana slutio šta mu se sprema, svjedoči to što je na dan smrti svojoj ženi rekao: "Spremi se, spakuj stvari, odlazimo", otkrili su turski istražitelji.

Prema priznanju vozača Karagača, nekoliko minuta prije smrti, u njihovom poslednjem razgovoru tokom vožnje, Vukotić ga je iznenada pitao: "Šta radite sa svojim mrtvima, gdje ih sahranjujete u Turskoj?". Ubrzo nakon ovog pitanja, napadači na motorima su otvorili vatru.

Svjedoci su izjavili da je odmah nakon prestanka pucnjave, neidentifikovana osoba prišla Vukotiću i snimila ga mobilnim telefonom. Vjeruje se da je to snimak koji je trebalo da dokaže naručiocima da je egzekucija završena.

Crnogorcima doživotne kazne

Sud u Istanbulu je 7. februara 2025. osudio Radoja Živkovića na dvije doživotne kazne zatvora, Željka Bojanića i Zdravka Perunovića na doživotnu kaznu zatvora. Turski državljani, Jakup Dogan i Emirdžan Sumer, koji su povukli obarač u atentatu na Vukotića, takođe su osuđeni na doživotnu robiju. Furkan Ješil, Elanur Tuna, Esat Džandan i Erdi Ertan, koji su pružali nadzor i logističku podršku u pripremi atentata, osuđeni su na po 14 godina i sedam mjeseci zatvora.