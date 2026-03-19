Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaviješteno je o zapaljenju građevinske mašine na gradilištu budućeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a postupajuća tužiteljka naložila je policiji da prikupi potrebna obavještenja.

To su “Vijestima” kazali iz ODT-a, odgovarajući na pitanja o incidentu koji se dogodio na gradilištu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni KAP-a.

“Državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici obaviještena je o navedenom događaju i dala je naloge službenicima Uprave policije da prikupe potrebna obavještenja”, navodi se u odgovoru dostavljenom redakciji.

Iz tužilaštva nisu precizirali da li je formiran predmet, koje se krivično djelo eventualno razmatra, niti u kojoj je fazi postupak. Nije odgovoreno ni na pitanje da li su identifikovana lica koja bi se mogla dovesti u vezu sa paljenjem mašine, pišu Vijesti.

Incident se dogodio početkom marta. Iz podgoričkog “Vodovoda” tada je saopšteno da se radi o vandalizmu mještana, dok su Botunjali odbacili svaku mogućnost da je neko od njih podmetnuo požar. Najavili su i da neće blokirati tu saobraćajnicu dok policija i tužilaštvo ne pronađu počinioca.

Iz Uprave policije je tog dana saopšteno da su uzeli izjave od 13 osoba, izuzeli više snimaka sa video-nadzora okolnih objekata, pretražili teren i preduzeli druge policijske mjere i radnje...

Radovi na parceli u Botunu počeli su krajem decembra i to nakon intervencije policije. Mještani su prethodno mjesece proveli pod šatorima, trudeći se da onemoguće gradnju postrojenja za koje tvrde da će im ugroziti zdravlje, ali i životnu sredinu.

Od tada je lokacija ograđena i pod stalnim nadzorom - obezbjeđuju je policija i privatna zaštitarska kompanija, dok su na gradilištu postavljene i kamere.

Prema podacima sa građevinske table, rok za završetak radova je 31. maj 2028. godine. Investitori su Glavni grad i Vodovod i kanalizacija Podgorica, izvođač radova je turska kompanija “Kuzu-Alkatraš”, dok stručni nadzor sprovodi njemački “Fichtner”.

