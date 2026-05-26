Krstović je tužila državu nakon što je, sa ocem Budimirom, pravosnažno oslobođena optužbi da su učestvovali u krijumčarenju 1,2 tone kokaina.

Na ime nematerijalne odštete zbog 15 mjeseci koje je neosnovano provela u pritvoru pod optužbom za šverc 1,2 tone kokaina, Marina Krstović dobila je, prvostepenom presudom, naknadu u iznosu od ukupno 97.500 eura.

Istom odlukom odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim je Krstović tražila 62.500 eura više od dosuđenog iznosa. Presudu je donio Osnovni sud u Podgorici, i ona nije pravosnažna budući da stranke u postupku imaju pravo žalbe.

Krstović je tužila državu nakon što je, sa ocem Budimirom, pravosnažno oslobođena optužbi da su učestvovali u krijumčarenju 1,2 tone kokaina. Pod teškim optužbama zbog ove akcije, koju je tadašnja vlast predstavljala kao jedan od ključnih dokaza borbe protiv kriminala, Krstovići su 15 mjeseci proveli u Istražnom zatvoru, da bi na kraju sudsko vijeće utvrdilo da nema nijednog dokaza da imaju bilo kakve veze sa zaplijenjenom drogom. Marina Krstović tužbenim zahtjevom protiv države tražila je naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog neosnovanog lišenja slobode u iznosu od 60.000 eura; zbog povrede prava ličnosti, povrede prava na slobodu i bezbjednost, prava na pravično suđenje, pretpostavke nevinosti, prava na pravni lijek, privatni život i prava na ugled, čast i dostojanstvo u iznosu od 100.000 eura. Ovaj tužbeni zahtjev, kako nam je saopšteno iz suda, djelimično je usvojen.

"Djelimično je usvojen tužbeni zahtjev, pa je obavezana tužena da tužilji na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti (psihičkog i fizičkog integriteta, slobode, časti i ugleda), za pretrpljene i buduće duševne bolove usljed neosnovanog lišenja slobode isplati iznos od 52.500,00 eura sa zakonskom zateznom kamatom od 30.10.2024. godine, kao dana podnošenja tužbe do konačne isplate, kao i na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti i to: pretpostavke nevinosti, prava na pravni lijek, prava na privatni život, prava na ugled, čast i dostojanstvo, te na ime pretrpjelih duševih bolova, primarnog i sekundarnog straha, pretrpljenog i budućeg straha isplati iznos od 45.000,00 eura sa zakonskom zateznom kamatom od 30.10.2024. godine, kao dana podnošenja tužbe do konačne isplate, a sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. Odbijen je tužbeni zahtjev, kojim je traženo da se obaveže tužena da tužilji na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti (psihičkog i fizičkog integriteta, slobode, časti i ugleda), za pretrpljene i buduće duševne bolove usljed neosnovanog lišenja slobode isplati iznos od još 7.500,00 eura, kao i na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti i to: povrede prava na slobodu i bezbjednost, pretpostavke nevinosti, prava na pravni lijek, prava na privatni život, prava na ugled, čast i dostojanstvo, prava na pravično suđenje, te na ime pretrpjelih duševih bolova, primarnog i sekundarnog straha, pretrpljenog i budućeg straha isplati iznos od još 55.000 eura, kao neosnovan", navela je u odgovorima za "Dan" Nađa Pešić, savjetnica za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Podgorici.

Zbog neosnovanog hapšenja i višemjesečnog pritvora, tužbu protiv države podnio je i Marinin otac Budimir Krstović. On je po istom osnovu po kojem je i njegova kćarka tužila Crnu Goru tražio naknadu u iznosima od 60.000,00 eura i 500.000 eura. Ovaj postupak i dalje traje u Osnovnom sudu u Podgorici, a naredno ročište je zakazano za 6. jul.

Nakon izricanja oslobađajuće presude, ogorčen postupanjem države, Krstović je rekao da nadležni imaju mogućnost da istraže ko je naručilac ove pošiljke.

"Bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić pružio je tužilaštvu dokaz u tom predmetu, ali se tužilaštvo nije udostojilo da aktivira te podatke. Zašto ih ne iznesu? Droga uopšte nije iz mog magacina izbačena u paketima, postoje svjedoci. Ne mogu ja da licitiram imenima, da li je Petar, Dragan, ovaj ili ovaj. Ako imamo 5.000 policajaca, njih 5.500 će reći da Krstovići nemaju veze s drogom. Služba i u Srbiji i u Crnoj Gori zna i čija je droga i ko je platio robu. Ja nemam dokaze da je to nečije. Ja ne mogu da licitiram imenima" kazao je tada Krstović.