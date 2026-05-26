U belgijskom gradiću Begenhoutu, u istočnom dijelu pokrajine Flandrije, sjeverno od Brisela, jutros se dogodila teška željeznička nesreća.

Prema informacijama koje je agenciji Rojters potvrdio izvor sa terena, putnički voz je naletio na minibus koji je prevozio učenike u školu dok se vozilo nalazilo na pružnom prelazu. U silovitom sudaru poginulo je nekoliko osoba, a ima i povrijeđenih.

Prema prvim informacijama koje prenose belgijski mediji, u školskom minibusu se u trenutku stravičnog sudara nalazilo ukupno devet osoba. Lokalna policija potvrdila je da su se u vozilu nalazili vozač, pratilac i sedmoro djece, uglavnom učenika srednjoškolskog uzrasta.

Kako dodatno otkriva portal VRT Njuz, radilo se o organizovanom prevozu za djecu sa teškoćama u razvoju. Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi i policije, a istragu je preuzelo nadležno tužilaštvo koje utvrđuje sve okolnosti ove tragedije, piše Skaj Njuz.

Belgijska ministarka pravde Anelijes Verlinden izjavila je da je ostala bez riječi zbog ove strašne tragedije.

"Moje najdublje saučešće ide svim žrtvama, djeci, njihovim porodicama i svima koji su danas pogođeni ovom tragedijom. Zahvaljujem hitnim službama i policiji na brzoj intervenciji i naporima na terenu", poručila je Verlinden na društvenim mrežama.

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Bernard Kvinten, koji je istakao da je vijest primio sa velikim nevjericom.

"Moje misli su uz žrtve i njihove najbliže. Povrijeđenima želim mnogo snage, a hitnim službama hvala na brzom odgovoru na terenu", izjavio je on.

U međuvremenu su se pojavile i prve informacije o uzroku ove teške nesreće. Prema pisanju belgijskih medija, snimci nadzornih kamera pokazali su da je pružni prelaz u trenutku sudara bio propisno zatvoren.

Kako navodi portal VRT Njuz, rampe su bile spuštene, a svjetlosna signalizacija je svijetlila crveno u trenutku kada je voz naletio na školski minibus. Ove informacije potvrdio je i Tomas Beken iz kompanije koja upravlja belgijskom željezničkom infrastrukturom.

"Do sudara je došlo u 8:08 ujutru. Snimci jasno pokazuju da su rampe bile spuštene i da je svijetlilo crveno svjetlo na semaforu. U ovom trenutku još ne znamo kako je uopšte došlo do nesreće, ali to je predmet istrage koju koordiniraju policija i državno tužilaštvo", izjavio je Beken, dodajući da željeznička kompanija u potpunosti sarađuje u istrazi.

Beken je takođe otkrio da je mašinovođa uočio vozilo na pruzi i da je voz već počeo da usporava jer je aktivirana kočnica za vanredne situacije, ali se silovit udarac, nažalost, nije mogao izbjeći.