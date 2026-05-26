Cetinjanin Dalibor Roganović osumnjičen je da je 2. februara, oko tri sata nakon ponoći, u dvoršte kuće Viktorije Strugar u Podgorici, bacio molotovljeve koktele.

U saopštenju Uprave policije se navodi da su podgorički policajci "u nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju više krivičnih djela izvršenih na štetu jedne oštećene ženske osobe, danas nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli poseban izvještaj, kao dopunu krivične prijave, protiv D.R (47) iz Cetinja".

"D.R. je, kako se sumnja, na štetu pomenute osobe ženskog pola, izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju. Sumnja se da je D.R, 02.02.2026. godine oko 03.00 časa, došao ispred kuće oštećene u Podgorici, nakon čega je u pravcu njene kuće, tačnije u dvorište iste, bacio zapaljive predmete, tzv. molotovljeve koktele, sa namjerom da zapali navedeni objekat čime bi ugrozio njen život", ističe se u saopštenju

Iz UP su dodali da su podgorički policajci, početkom aprila ove godine, rasvijetili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti koje je Roganović, kako se sumnja, u decembru prošle godine izvršio na štetu ćerke Viktorije Strugar izazivanjem požara na vratima njenog stana u Podgorici.

"Tada je D.R. i lišen slobode i od tada se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS). Policija nastavlja sa sprovođenjem intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju još dva događaja počinjena na sličan način na štetu imovine oštećene i njenih srodnika, te procesuiranju svih lica koja su učestvovala u izvršenju ovih krivičnih djela, piše u saopštenju.