U saopštenju se navodi da su barski policajci sankcionisali "dva nesavjesna vozača zbog grubog kršenja saobraćajnih propisa i ugrožavanja bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju".

Izvor: Uprava policije

Podgoričanin J.R. (22), vozilom je nepropisno preticao u tunelu Raš u Baru, dok se Baranin L.P. (27) na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore vozilom nepropisno prestrojavao, preticao preko pune uzdužne linije i vozio bez sigurnosnog pojasa, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

"Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Naime, kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da će protiv J.R. nadležnom sudu biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

"Sankcionisan je i vozač L.P. (27) iz Bara, koji je na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore izvršio više saobraćajnih prekršaja – nepropisno prestrojavanje, preticanje preko pune uzdužne linije i upravljanje vozilom bez korišćenja sigurnosnog pojasa", piše u saopštenju UP.