Ova poznata folkerka je uhvatila bidermajer na svadbi Lepe Brene: Danas je milionerka, a brak joj se raspao

Lepa Brena rekla je sudbonosno "da" Bobi Živojinoviću 1991. godine.

Lepa Brena i Boba Živojinović u braku su 35 godina, a o njihovoj glamuroznoj svadbi, koja je tada koštala 50.000 maraka se i danas priča.

Gosti su navodno imali prilike da biraju između 650 vrsta jela, tu je bila i torta na čak pet spratova, a mlada je blistala u vjenčanici marke "Dior". Ipak, malo je poznato koja pjevačica je uhvatila bidermajer na čuvenoj svadbi.

U trenutku kada je mlada bacila bidermajer od prirodnog cveća brojne ljepotice, od kojih su neke bile i poznate dame s javne scene, stajale su jedna do druge i čekale da i one uhvate buket koji simbolizuje sreću u ljubavi.

Sreću da uhvati bidermajer je imala Dragana Mirković, koja se posle devet godina udala za austrijskog biznismena Tonija Bijelića. Oni su svoju ljubav krunisali brakom u septembru 2000. godine, ubrzo su dobili dvoje djece, a 2010. godine su kupili dvorac Ebenfurt nadomak Beča.

Useljenje i početak života u njemu uslijedili su znatno kasnije, nakon višegodišnjih opsežnih renoviranja, pa je pjevačica sa porodicom tamo počela aktivno da živi oko 2014. i 2015. godine. Zbog životnog skandarda mnogi je smatraju jednom od najbogatijih pjevačica.

Iako su mnogi mislili da je ljubav Dragane i Tonija idealna, informacija o njihovom razvodu je sve šokirala. Oni su se zvanično razveli u aprilu 2025. godine, čime je okončan njihov brak koji je trajao 25 godina. Pjevačica je sama podnijela papire za razvod u martu 2024. godine.

Lepa Brena i Dragana Mirković se i dan-danas porodično druže.

