Saobraćaj na magistralnom putu M-3 Nikšić - Plužine, biće privremeno obustavljen u srijedu i petak, odnosno 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje - Jasenovo Polje, u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice.

U četvrtak 28. maja neće biti obustave saobraćaja zbog obilježavanja 50 godina postojanja i rada Hidroelektrane „Piva“.

Podsjećamo, privremena obustava saobraćaja, koja je ranije bila planirana u terminu od 11 do 17 časova, pomjerena je na termin od 10 do 15 časova.

Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja.