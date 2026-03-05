"Tvrdim da niko iz Botuna to nije uradio. Mi smo pošteni građani. Neka policija dokaže da li se mašina sama zapalila ili je to neko uradio"

Stanovnici Botuna privremeno će obustaviti proteste ispred gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu.

Tu odluku su donijeli na sinoćnjem zboru građana smatrajući da je paljenje mašine na gradilištu namješteno, prenosi "Dan".

" Mi dugo protestujemo, ali svi ti protesti su bili mirni i dostojanstveni. Oni uporno žele da ubače neki element da bi mogli da nas provode. Juče su priveli 20 ljudi iz Botuna da pitaju gdje su bili i da li su oni počinioci tog djela. Cijela javnost zna da to ne može biti jer niko od nas nije spreman na tako nešto. Spremni smo da branimo naše živote ali mirno ako može, ako ne može neka im je srećno neka rade. Oni uporno traže neke pregovore da mi prostanemo na asfaltiranje ulica, sređivanje škola, ali mi na to ne prostajemo jer ako izgubimo bitku sa kolektorom nećemo izgubiti obraz "rekao je Mihailo Ćetković, mještanin Botuna.

"Policija je bila toliko azurna juče- gori bager oni sjede u kolima, ljudi koji čuvaju mašine nemaju aparst za gašenje. Mi ćemo se privremeno povući. Tražimo od policije da nađu počinioca, osudite ga, pa da vidimo da li je to neko iz Botuna ili njihova igra. Smatram da je paljenje bagera samo igra vlasti "kaze Ćetković.

Mještanin Dimitrije Raičković kaže da su donijeli odluku da obustave blokadu saobraćajnice dok se ne utvrdi ko je zapalio mašinu.

"Sinoć smo privedeni, a tvrdim da mi to nijesmo uradili. Svjedoci ste da su nasi protesti mirni i da niko otpor nije pružio. Tražimo da se počinioc nađe. Ovo je odluka koja je najbitnija. Ostale odluke ćemo donijeti na sledećem zboru. Reakcije od nadležnih nijesmo dobijali samo što nas privode. Naša proruka je da nećemo odustati "istakao je Raičković.

Goran Kažić kaže da će protesti biti obustavljeni narednih deset dana, prenosi "Dan".

"Tvrdim da niko iz Botuna to nije uradio. Mi smo pošteni građani. Neka policija dokaže da li se mašina sama zapalila ili je to neko uradio" kaze Kazić.

On ponavlja da su za razgovore, ali da svi akteri odrze riječ.

"Gradonačelnik Saša Mujović nije održao riječ "istakao je Kazić.

Darko Ćetković, stanovnik Botuna, kaže da očekuju pozov za razgovor od Mujovića.

"Ovo što rade je samo pritisak, namjerno to rade. Sumnjamo da se bager sam zapalio. Niko od Botunjana to nije uradio. Pozivamo ih da otkriju kako je do zapaljenja došlo"rekao je i dodao da očekuje da Mujovic održi riječ i da počne sanaciju bazena crvenog mulja.