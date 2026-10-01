Istraga o pokušaju otmice i obaranja aviona kompanije "Flydubai" otkrila je da kopilot iz Omana nije unudio nikakvo oružje u letjelicu, već je iskoristio fabrički ugrađenu protivpožarnu sjekiru iz same kabine.

Izvor: printscreen/youtube/Inside Edition

U satima nakon što se pojavio izvještaj o navodnom terorističkom napadu na letu kompanije "Flydubai" za Izrael, jedno pitanje se neprestano namijeće: kako je pilot uspio da dođe do oružja u kabini, teško rani svog kolegu, izazove opasno poniranje aviona i primora ga na slijetanje u Saudijsku Arabiju?

Detalji i dalje isplivavaju, ali prvi izvještaji su tvrdili da je kopilot iz Omana koristio nož, moguće iz avionskog pribora za jelo, kako bi izbo indijskog pilota, kapetana leta Smita Mahčara. Međutim, istraga je sada otkrila da napadač nije unio nož niti bilo kakvo spoljno oružje u kokpit.

Umjesto toga, prema izvještaju televizije CBS News, on je vjerovatno iskoristio sjekiru za vanredne situacije, odnosno protivpožarnu sjekiru koja se nalazi u kabini aviona, kako bi napao svog kolegu, prenose amrički mediji.

Izvor: printscreen/youtube/Inside Edition

Prethodno je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu pomenuo da je u navodnom napadu korišćena sekira za vanredne situacije. U haosu koji se odigrao oko dva i po sata nakon polijetanja iz Dubaija, avion se za oko jedan minut spustio sa oko 10.000 metara na 5.100 metara, pre nego što je napravio nepravilan krug u blizini jordanske granice i oko sat vremena kasnije sletio u saudijski grad Tabuk, pokazuju podaci portala Flightradar24.

Osoba koja je slušala komunikaciju leta sa kontrolom letenja opisala je da su avion prvo odbile Saudijska Arabija i Jordan prije nego što je konačno sletio u Tabuk, dok su putnici u pozadini vrištali. Pilotov glas je drhtao dok je izgovarao "mayday" (poziv u pomoć) i govorio da je u toku otmica aviona.

Zašto se sjekira nalazila u kokpitu?

Prema međunarodnim vazduhoplovnim propisima, sjekira za vanredne situacije ugrađuje se u avion još u fabrici, a njeno prisustvo je obavezno u svakom komercijalnom putničkom avionu. Decenijama se ugrađuju u avione kao oprema za vanredne situacije koja se može koristiti nakon pada aviona.

Ranije su se ove sjekire čuvale u glavnoj putničkoj kabini, ali su premještene u kokpit nakon terorističkih napada 11. septembra u SAD prije 25 godina. Sada se to oružje nalazi na dohvat ruke pilotima u kabini.

Identitet kopilota i dalje nepoznat

U međuvremenu, identitet i motiv omanskog kopilota ostaju nepoznati, ali je Netanjahu izjavio da je kopilot uhapšen. Saudijske vlasti i vlasti UAE sa druge strane nisu iznosile mnogo detalja u javnost, osim što su potvrdile da su istrage u toku.

Izvor: Israel foreign ministry

Kompanija "Flydubai" je saopštila da će njeni letovi za Izrael i iz njega biti suspendovani dok traje istraga. Drama u vazduhu dogodila se u trenutku kada Izrael aktivno upozorava na neodređene, povećane bezbjednosne prijetnje.

Zemlju dijeli samo nedelju dana od godišnjice napada predvođenog Hamasom na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi. Izraelski premijer Netanjahu rekao je za CNN da su kapetan Mahčar i putnici koji su ušli u kabinu "uspjeli da spreče katastrofu poput one od 11. septembra".