Iz Uprave policije navode da je izručenje realizovano na osnovu pravosnažnog rješenja o dozvoljavanju izručenja koje je donio Viši sud u Podgorici.

Izvor: Uprava policije

Službenici NCB Interpol Podgorica, uz podršku Posebne jedinice policije, izručili su Sjedinjenim Američkim Državama A.B. (40), državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog teških krivičnih djela kojima je, prema navodima iz saopštenja crnogorske policije, pričinjena šteta od više od 3,4 milijarde američkih dolara.

Iz Uprave policije navode da je izručenje realizovano na osnovu pravosnažnog rješenja o dozvoljavanju izručenja koje je donio Viši sud u Podgorici.

A.B. je prethodno lociran i uhapšen 25. juna 2026. godine na teritoriji opštine Kotor. Akciju su sproveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala – NCB Interpol Podgorica, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Kotor, po direktnom zahtjevu za hapšenje američkih nadležnih organa i Federalnog istražnog biroa (FBI).

Kako je saopšteno, A.B. se do hapšenja smatrao „visokoprofilnom metom potrage iz oblasti sajber kriminala i organizovanog kriminala“.

Nalog za njegovo hapšenje izdat je radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u Sjedinjenim Američkim Državama, pred Višim sudom u Njujorku.

Prema optužbama američkih vlasti, A.B. se tereti za „zavjeru radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta“.

U saopštenju Uprave policije navodi se da je od 2013. godine, kao saradnik jednog pravnog lica sa teritorije Irana, sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu SAD-a.

„On je optužen da je izvršio krivična djela: zavjera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta, i to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država – na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3.4 milijarde američkih dolara“, navodi se u saopštenju.

Prema istim navodima, ukradeni podaci i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima korišćeni su „u korist IRGC-a (Islamic Revolutionary Guard Corps – Iranske revolucionarne garde) i drugih iranskih korisnika, uključujući univerzitete sa sjedištem u Iranu“.

Iz Uprave policije ističu da je razmjena operativnih informacija i obavještajnih podataka između crnogorskih i američkih organa bila ključna za lociranje, hapšenje, a potom i izručenje osumnjičenog.

„Razmjena operativnih informacija i obavještajnih podataka koje su doveli do lišenja slobode, te u krajnjem i do izručenja A.B. Sjedinjenim Američkim Državama, predstavlja nastavak saradnje zasnovan na profesionalizmu i najvišim policijskim standardima u međunarodnoj operativnoj saradnji organa za sprovođenje zakona između Crne Gore i SAD-a“, navodi se.

Uprava policije saopštava i da je ovo nastavak saradnje NCB Interpol Podgorica i FBI-ja koja je tokom prethodne tri godine rezultirala lociranjem i hapšenjem ukupno sedam osoba u Crnoj Gori koje su potraživali FBI i pravosudni organi SAD-a.

„Sva navedena lica su u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmjene obavještajnih podataka locirana i lišena slobode od strane FAST tima NCB Interpol Podgorica na našoj teritoriji“, zaključuje se u saopštenju.