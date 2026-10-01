Ministarstvo finansija je tokom ove godine intenzivno radilo na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima, sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore je danas, na predlog Ministarstva finansija, usvojila Listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2027. godinu, prenosi Dan.

Ministarstvo finansija je tokom ove godine intenzivno radilo na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima, sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

"Rezultat tih aktivnosti je stvaranje fiskalnog prostora za finansiranje novih višegodišnjih kapitalnih projekata. Stabilni fiskalni okviri omogućili su da se u Kapitalnom budžetu za 2027. godinu opredijele sredstva za nove investicije koje će doprinijeti unapređenju javne infrastrukture i stvaranju uslova za snažniji ekonomski rast", saopštili su iz tog resora, piše Dan.

U okviru procesa pripreme Kapitalnog budžeta, Ministarstvo finansija je, cijeneći napore potrošačkih jedinica i značaj kvalitetne projektne dokumentacije, produžilo rok za njenu dostavu. Zaključno sa 1. septembrom Ministarstvu su dostavljena 172 projektna predloga.

"Nakon sprovedenog procesa, Kapitalnim budžetom za 2027. godinu biće obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procijenjena vrijednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Ovo predstavlja važan iskorak u daljem razvoju sistema javnih investicija i potvrđuje opredjeljenje Ministarstva finansija da se raspoloživi javni resursi usmjeravaju ka projektima od značaja za razvoj infrastrukture i unapređenje kvaliteta života građana " navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija zahvaljuje svim potrošačkim jedinicama na odgovornom pristupu, poštovanju propisanih procedura i dostavljanju projektnih predloga za Kapitalni budžet.

"Ministarstvo finansija nastavlja da jača sistem upravljanja javnim investicijama, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija i stvaranje prostora za nove razvojne projekte Crne Gore", rekli su iz MF.