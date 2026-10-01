Aktivnosti su sprovedene u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, a predmet je vođen pod kodnim nazivom „Vanila“.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su, nakon višemjesečne policijske akcije usmjerene na suzbijanje trgovine narkoticima i identifikaciju osoba osumnjičenih za uličnu prodaju droge, krivične prijave protiv devet osoba.

Aktivnosti su sprovedene u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, a predmet je vođen pod kodnim nazivom „Vanila“.

„U okviru ovih aktivnosti službenici OB Podgorica su prethodno zaplijenili oko 43 kilograma marihuane i oko 900 grama kokaina, namijenjenih daljoj uličnoj prodaji, a koje su, nakon sprovedenih operativno-kriminalističkih i forenzičkih mjera i radnji, rezultirale identifikacijom i procesuiranjem devet osumnjičenih lica“, kazali su iz policije.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijete su krivične prijave protiv G.M., E.B., N.D., D.R., D.R., D.P., A.B., I.B. i N.J.

U sklopu iste akcije policija je podnijela i 10 prekršajnih prijava protiv isto toliko osoba zbog sumnje da su počinile prekršaje iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Policija će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje svih oblika kriminaliteta povezanog sa opojnim drogama, sa posebnim fokusom na lica uključena u njihovu nabavku, krijumčarenje, distribuciju i stavljanje u promet. Kontinuiranim i odlučnim postupanjem, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom i drugim relevantnim institucijama, policija će nastaviti da preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju suzbijanja trgovine narkoticima i zaštite bezbjednosti građana na teritoriji cijele Crne Gore“, naglasili su iz UP.