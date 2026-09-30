U avionu na letu Dubai–Tel Aviv aktiviran je kod za otmicu. Izrael je podigao borbene avione, dok se čeka vanredno slijetanje u Saudijsku Arabiju kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

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Avion kompanije "Flajdubai" (Flydubai), koji je letšo na liniji Dubai–Tel Aviv, aktivirao je vanredni kod za opasnost od otmice i poslao signal za pomoć. Zbog sumnje na ozbiljan bezbjednosni incident tokom leta, letjelica je hitno preusmjerena ka Saudijskoj Arabiji, gdje se očekuje njeno slijetanje.

Ovo vanredno stanje pokrenulo je hitnu reakciju nadležnih službi. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je nivo pripravnosti i podiglo borbene avione, dok je premijer Benjamin Netanjahu sazvao vanredni sastanak sa šefovima sektora odbrane, prenosi "Jerusalem post".

Incident je i dalje u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde šta se tačno dešava u samoj letjelici. Prema informacijama koje prenosi portal "Vala", izvještaji o komunikaciji između pilota i ostatka posade za sada su kontradiktorni.

Zvaničnici vazduhoplovnih i bezbjednosnih vlasti ističu da je prije slijetanja nemoguće sa sigurnošću tvrditi šta se desilo u vazduhu. Tek nakon što avion bezbjedno sleti u Saudijsku Arabiju, nadležne službe će ispitati posadu i detaljno pretražiti teretni prostor kako bi se utvrdile sve okolnosti ove drame.