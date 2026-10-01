Nakon što je kopilot iz Omana izbo kapetana i pokušao da sruši letjelicu sa 174 putnika, aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata donela je odluku o hitnoj i potpunoj obustavi svih letova ka i iz Izraela dok nadležne službe ne završe istragu.

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Avio kompanija Flajdubai, koja je u vlasništvu vlade Dubaija, saopštila je danas da će svi letovi ka i iz Izraela biti obustavljeni dok traje istraga o pokušaju jednog od njegovih kopilota da sruši avion pun Izraelaca.

"Ova privremena obustava će omogućiti nadležnim organima da nastave svoj rad i utvrde sve činjenice u vezi sa incidentom", kazao je portparol kompanije Flajdubai, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da je kompanija "potpuno posvećena podršci tekućoj istrazi i održavanju najviših bezbjednosnih standarda" u mreži tog avio prevoznika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Ostajemo u tesnoj saradnji sa vladinim organima, regulatorima i zainteresovanim stranama na aerodromu i preispitaćemo suspenziju čim bude dostupno više informacija", kazao je portparol.

Pilot omanskog porekla napao je danas nožem kapetana aviona Smita Mačara, koji je indijskog porekla, na letu iz Duabija za Tel Aviv, nakon čega je osumnjičen da je pokušao da sruši avion u kome se nalazilo 174 putnika, od čega 188 Izraelaca.

Ranjeni kapetan aviona je uspio da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici savladali napadača, a piloti u civilu su uspjeli da izvrše prinudno sletanje na aerodrom u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji, odakle su svi putnici specijalnim letom prevezeni za Izrael.