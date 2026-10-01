Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izneo je šokantne detalje o incidentu u kabini aviona kompanije "Flajdubai", gde je kopilot iz Omana sekirom za vanredne situacije teško ranio indijskog kapetana u pokušaju da obori letjelicu punu putnika.

Izvor: Israel Foreign Ministry/Printscreen/Youtube/Inside Edition

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio u intervjuu za CBS njuz da je pilot aviona "Flajdubaija" Smit Mahčar iz Indije juče "izboden ili udaren sjekirom" u napadu u kabini koji je izveo kopilot u pokušaju da obori letjelicu punu izraelskih putnika koja je išla za Tel Aviv.

To se poklapa sa pisanjem izraelskog lista Jediot ahronot da preliminarna istraga pokazala da je kopilot, koji je državljanin Omana, udarao ili ubadao kapetana sjekirom za hitne slučajeve koja se nalazi u kabini i služi za razbijanje prozora aviona u vanrednoj situaciji.

Raniji izvještaji pominjali su nož ili džepni nož, pa se postavljalo pitanje kako je to sječivo moglo da bude u unijeto u avion pored svih aerodromskih kontrola.

"Kako su se približavali Izraelu, jedan od kopilota je izbo ili udario sjekirom drugog pilota, indijskog pilota, a pilot koji je napadnut - obilno krvareći, boreći se za život - uspio je da otključa vrata kabine", kazao je Netanjahu u intervjuu američkoj televiziji.

Izvor: printscreen/youtube/Inside Edition

CNN navodi da je sada ključno pitanje za izraelske vlasti je kako je osumnjičeni omanski kopilot uspio da prođe proces provjere s obzirom na to da Oman i Izrael nemaju formalne diplomatske odnose

"Iz tog razloga da napadaču, koji još nije identifikovan, nije trebalo dozvoliti da leti avionom koji je išao ka Izraelu", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za CNN.

Drugi izraelski bezbjednosni zvaničnik kazao je američkoj televiziji da Šin Bet, agencija za unutrašnju bezbjednost Izraela, treba da provjeri sve osoblje aviokompanija koje leti u Izrael iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), odakle je i "Flajdubai", u okviru dodatnog bezbjednosnog sporazuma koji prati sporazum o civilnom vazduhoplovstvu potpisan između dvije zemlje

Izvor: Israel foreign ministry

Taj zvaničnik je rekao da u ovoj fazi nije poznato da li je Šin Bet napravio propust u provjeri navodnog počinioca napada ili ga je provjerio i odobrio mu da leti avionom u Izrael.

"On se zaposlio u 'Flajdubaiju' samo osam mjeseci pre napada", rekao je izraelski zvaničnik za CNN.

Američka televizija navodi i riječi Netanjahua da će osumnjičeni kopilot vjerovatno biti prebačen u UAE radi ispitivanja, pošto je povrijeđeni indijski pilot u stabilnom stanju u bolnici.