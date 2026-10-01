"Nova sezona ABA lige počinje".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poručio je to prije nekoliko dana predsjednik Budućnosti Dragan Bokan, nakon sedmice u kojoj se mnogo više pričalo o sudijama, sastancima i saopštenjima nego o košarci. Prvo kolo je odloženo, Cibona nije stigla u Podgoricu, ali je problem u međuvremenu riješen i "plavi" će regionalnu sezonu otvoriti u petak od 20:30 časova, protiv Krke u Novom Mestu, saopštili su iz kluba.

A u Sloveniju dolaze sa lijepom evropskom razglednicom iz Vroclava.

Budućnost je na startu Eurokupa savladala Šljonsk 99:75 i, mnogo važnije od samih 24 poena razlike, izgledala kao ekipa koja vrlo dobro zna šta želi da igra. Poslije uvodnih 22:19, druga četvrtina završena je sa 29:14, na poluvremenu je već bilo 51:33, a domaćin do kraja nije dobio ozbiljnu priliku da utakmicu vrati u neizvjesnost.

Bilo je brzine, dobrog protoka lopte, trčanja kada se otvorila mogućnost, ali i dovoljno strpljenja da se napadne tamo gdje je poljski tim ostavljao prostor. Džuvan Morgan je sa 23 poena bio najefikasniji, Ajverson Molinar dodao je 15, ali je možda najbolja stvar za Andreja Žakelja bila činjenica da Budućnost nije zavisila od jednog čovjeka niti od jednog načina da dođe do koša.

Za prvi zvanični meč sezone djelovalo je ozbiljno. Za ono što slijedi, još važnije, djelovalo je kao da prostora za napredak i dalje ima.

Samo dva dana poslije Vroclava slijedi potpuno drugačija utakmica.

Krka možda nema evropski sjaj niti individualni kvalitet kojim raspolaže Budućnost, ali početak sezone dovoljno govori da u "Leon Štukelj" ne treba ulaziti sa mišlju da je posao unaprijed završen. Ekipa Domna Zevnika odigrala je tri zvanične utakmice i pobijedila sve tri.

I to ne bilo koga.

Krka je u slovenačkom Superkupu savladala Cedevita Olimpiju 71:67 i osvojila prvi trofej u tom takmičenju poslije deset godina. Galin Smit je tada ubacio 27 poena, iskusni Jaka Klobučar 15, a ekipa iz Novog Mesta nakon lošijeg početka uspjela je da okrene utakmicu i sačuva prednost do kraja.

U domaćem prvenstvu zatim je bez većih problema savladan Šentjur 87:55, a prije dolaska Budućnosti pala je i ekipa Laškog 77:61. Dakle, tri utakmice, tri pobjede i dovoljno razloga da domaćin sa dosta samopouzdanja dočeka prvi meč u ABA ligi.

I sama dvorana "Leon Štukelj" dovoljno je poznata Budućnosti.

"Plavi" su kroz istoriju regionalnog takmičenja u Novom Mestu slavili devet puta, ali je Krka dobila sedam međusobnih duela pred svojom publikom. Budućnost jeste vezala tri pobjede na posljednja tri gostovanja, prošle sezone bilo je 99:91, godinu ranije 86:75, a u sezoni 2021/22 završeno je 84:72, ali tih sedam poraza ostaju dovoljno dobro upozorenje koliko neugodno može da bude ovo gostovanje kada Krka dobije ritam, publiku i utakmicu uvede u svoj tempo.

Zato će poslije lepršavijeg izdanja u Poljskoj vjerovatno biti potrebno pokazati i drugo lice.

Krka će pokušati da uspori utakmicu, da kroz kontakt i čvrstinu ne dozvoli Budućnosti da potrči kao protiv Šljonska, a posebno će važna biti kontrola skoka i odbrana reketa. Smit je već protiv Cedevita Olimpije pokazao koliko štete može da napravi ako dobije prostor blizu koša, dok iskustvo Klobučara, Jana Rebeca i Blaža Mahkovica domaćinu daje dovoljno igrača koji znaju kako se ovakve utakmice igraju.

S druge strane, Vroclav je pokazao koliko rješenja Budućnost ima kada uhvati ritam. Morgan i Molinar otvorili su sezonu na najbolji način, a širina koju Žakelj ima na raspolaganju trebalo bi posebno da dođe do izražaja u sedmici u kojoj se “plavi" praktično bez predaha sele iz jednog takmičenja u drugo.

Evropski početak bio je gotovo po želji.

Sada, konačno kreće i regionalna liga. A "Leon Štukelj" je sasvim dobro mjesto da se odmah provjeri može li se lijepa slika iz Vroclava prenijeti i na teren na kojem je Budućnost kroz godine morala dobro da se namuči za gotovo svaku pobjedu.