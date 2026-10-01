"Otac ne dolazi, Milica vodi dijete kod njega": Pričalo se da je dobila dijete s oženjenim, sad progovorile nove komšije

Pjevačica Milica Todorović preselila se sa sinom i majkom, a komšije otkrivaju detalje o ocu njenog djeteta i njihovom dogovoru.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjevačica Milica Todorović nedavno je spakovala kofere i napustila luksuznu nekretninu na Novom Beogradu u kojoj je boravila nekoliko mjeseci nakon porođaja.

Na novoj lokaciji živi sa sinom i majkom Jasminom, a komšije su progovorile o tome šta se dešava na novoj adresi i koliko viđaju oca njenog djeteta.

Milica Todorović donijela je odluku da promijeni životni prostor i preseli se iz poznatog novobeogradskog naselja u drugi kraj grada. Kako saznaju domaći mediji, ova odluka je tinjala u njoj već duže vrijeme, a tokom napornog procesa pakovanja i iznošenja stvari iz starog stana, najveći oslonac i pomoć bila joj je majka Jasmina.

Stanari u okruženju njene nove adrese primijetili su da se situacija sa ocem njenog djeteta promijenila u odnosu na raniji period.

"Uvijek vodi dijete kod oca"

Nove komšije popričale su o tome kakva je Milica u privatnom životu, ali su iznijele i detalje o dolascima njenog partnera.

Iako su se pojavile spekulacije da otac djeteta rjeđe posjećuje dom u kom pjevačica sada stanuje sa sinom i majkom, prema riječima iz njenog okruženja, među njima postoji dogovor da ona odlazi kod njega sa mališanom kako bi provodili vrijeme zajedno.

"Milica u poslednje vrijeme uvijek vodi dijete kod oca, on slabo dolazi. Takav je dogovor, to se bar priča po komšiluku, ali znate već kakvi su ljudi, to uopšte ne mora da bude tačno", ispričala je prva komšinica za medije i dodala:

"Milica je divna majka, a i taj dečko sa kojim ima dijete. On dolazi, ali rjeđe. Majka joj je stalno tu od kada su se skoro preselile iz starog stana. Ono što je najvažnije jeste da je Milica uvijek nasmijana i vidi se da je zaista srećna."

"To je moj život, razumjeće kad poraste"



Milica je nedavno iskreno progovorila o majčinstvu, borbi sa hormonima i kilogramima, selidbi, ali i o svom partneru i tome kako se on snalazi u novoj životnoj ulozi.

"Nije baš lako, zato što se još uvijek vraćam u formu, još uvijek treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvijek rade, što je prirodno. Žene će razumjeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert".

Pjevačica je otkrila da joj je trenutno u životu "opšti haos" jer pokušava da uskladi obaveze oko bebe, studija, teretane i mršavljenja, ali naglašava da joj je publika izuzetno nedostajala. Vjeruje da će njen sin Bogdan imati razumijevanja za njen posao kada poraste.

"Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumjeti kada bude bio malo veći. Uspijevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... srećna sam".

(Alo,MONDO)