Lažna uzbuna o otmici na letu iz Dubaija za Tel Aviv nastala je zbog fizičkog obračuna pilota, Rusa i Ukrajinca. Avion je hitno sletio u Saudijsku Arabiju, a incident su neutralisali putnici.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Tuča između pilota bila je razlog za vanrednu situaciju na letu kompanije Flajdubai iz Dubaija za Tel Aviv, koji je preusmjeren i sletio u Saudijskoj Arabiji, prenose izraelski mediji, navodeći da je pilot bio Rus, a kopilot Ukrajinac.

Avion na letu FZ1073, sa više od 100 izraelskih putnika, prvo je emitovao kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju, a potom kod 7500, koji ukazuje na otmicu ili drugo nezakonito ometanje leta, ali se kasnije ispostavilo da nije riječ o otmici, već o sukobu između pilota u avionu, saopštili su izraelski zvaničnici i izvori odbrane.

Kako prenosi izraelski portal Maariv, ispostavilo se da su se pilot i kopilot aviona svađali i da su slučajno pritisnuli dugme za signal za pomoć i signal za sumnju na otmicu, a, kako navodi, incident je očigledno uključivao i ubod nožem.

Israel’s Channel 12 reports that the FlyDubai crew included two pilots — one from Russia and one from Ukraine. https://t.co/23aApBuQOH — NEXTA (@nexta_tv)September 30, 2026

Prema svjedočenjima Izraelaca u avionu, izraelski putnici su preuzeli kontrolu nad incidentom i "neutralisali opasni faktor".

Prema podacima iz aplikacija za praćenje aviona, avion je napravio nagli pad od oko 15.000 stopa za minut, što je veoma nagli pad, a u ovom slučaju se ispituju sumnje na pokušaj samoubistva jednog od pilota ili namjerni pokušaj rušenja aviona.

Portparol kompanije Flydubai rekao je da je zaista došlo do "incidenta" na letu.

"Flajdubai potvrđuje da je let FZ 1073, koji je krenuo sa Međunarodnog aerodroma u Dubaiju ka Međunarodnom aerodromu Ben Gurion 30. septembra, doživio incident tokom leta. Avion je bezbjedno sletio u Tabuk i svi putnici su bezbjedni. Bezbijednost i dobrobit naših putnika i posade su nam glavni prioritet. Naši timovi tesno sarađuju sa nadležnim organima", rekao je on.

Izraelski portal H12 navodi da je avio-kompanija zvanično saopštila da je jedan od pilota tokom sukoba izgubio svijest. I Izraelski zvaničnici su saopštili da incident nije bio otmica.

Iz kancelarije premijera je saopšteno da je incident pod kontrolom i da se sada aktiviraju sva sredstva kako bi se izraelski putnici bezbjedno vratili u Izrael.

Passengers on the Dubai–Tel Aviv flight have released video footage from inside the plane. https://t.co/TeRvEB5lsv — Russian Market (@runews)September 30, 2026

Na društvenim mrežama je objavljen i snimak iz letjelica na kome se vidi krvava majica jednof od putnika, a krvi je bilo i ispred kokpita. Vlasti će ispitati posadu i pregledati avion, dok će Flajdubai poslati drugi avion u Saudijsku Arabiju kako bi putnike vratio u Tel Aviv.

Zbog mogućnosti otmice, izraelsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je podiglo borbene avione u pripravnost, a izraelski vazdušni prostor je privremeno zatvoren.

U avionu je bilo 180 putnika, od kojih je više od 100 bilo Izraelaca. Premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac održali su hitne konsultacije u Kiriji sa rukovodstvom bezbijednosti, uključujući načelnika Generalštaba, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

(Telegraf/MONDO)