Prema nezvaničnim informacijama, Brajović se zbog dugotrajnog štrajka glađu nalazi u teškom zdravstvenom stanju i konstantno mu se ukazuje ljekarska pomoć

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Potvrda nezvanične informacije da je predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović juče posjetio istražni zatvor kako bi razgovarao sa pritvorenicima koji već mjesec dana štrajkuju glađu nije dobijena ni iz Višeg suda ni iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), prenosi Dan.

Samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Marija Milovanović kazala je da tu informaciju ne može potvrditi, te da tim povodom neće biti ni saopštenja za javnost.

Iz UIKS-a nijesu odgovorili na pitanje o eventualnoj Radovićevoj posjeti, već su dostavili informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem pritvorenika Milana Brajovića, zvanog Fitilj. Prema nezvaničnim informacijama, Brajović se zbog dugotrajnog štrajka glađu nalazi u teškom zdravstvenom stanju i konstantno mu se ukazuje ljekarska pomoć.

„U odnosu na Vaš upit, obavještavamo Vas da se, kao što je prethodno navedeno, zdravstveno stanje pritvorenih lica kontinuirano prati i da im se, u skladu sa utvrđenim potrebama, obezbjeđuje odgovarajuća zdravstvena zaštita. Istovremeno, u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i prava pacijenata, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nije u mogućnosti da saopštava informacije o zdravstvenom stanju pojedinačnih pritvorenih lica, budući da se radi o podacima sadržanim u medicinskoj dokumentaciji koji predstavljaju posebno zaštićene podatke“, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UIKS-a.

Branilac Milana Brajovića, advokat Nikola Tomković, potvrdio je da se njegov branjenik loše osjećao kada ga je posjetio prekjuče, ali da nakon toga nema precizne informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Brajović je jedan od optuženih za ubistva državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića u selu Jelenak kod Danilovgrada. Zbog njegovog narušenog zdravstvenog stanja usljed štrajka glađu, sudija je 16. septembra prihvatio predlog advokata Tomkovića i odložio suđenje za danas, piše Dan.

Tomković je tada sudu kazao da se njegov branjenik loše osjeća i da mu je zdravstveno stanje narušeno zbog štrajka glađu koji je započeo 1. septembra.

Na pitanje sudije kako se osjeća, Brajović je odgovorio: „Ne mogu da živim, a kamoli da pratim današnje suđenje“.

Tada je naveo da odbija hranu, infuziju i ljekove, kao i da ga je pregledao psihijatar, o čemu, kako je kazao, postoji medicinska dokumentacija u UIKS-u.

Kada je riječ o predsjedniku Višeg suda u Podgorici Zoranu Radoviću, on do sada nije razgovarao sa pritvorenicima koji štrajkuju glađu. Da li je to učinio juče, nije bilo moguće potvrditi.

Iz Višeg suda ranije je saopšteno da će Radović naknadno odlučiti o eventualnoj posjeti pritvorenicima.

Radović je ranije, gostujući na RTCG, kazao da iza štrajka stoji određena grupa advokata, navodeći da je u posljednje vrijeme donijet veći broj osuđujućih presuda, što, kako je ocijenio, očigledno nekome ne odgovara.

„Ima i nekoliko presuda koje su donijete na osnovu Skaj dokaza, po meni je to glavni razlog zašto je počeo štrajk. Sud zauzima stav o prihvatljivosti, odnosno pravnoj valjanosti dokaza, i ne može se o tome razgovarati, pregovarati i time ucjenjivati sud“, kazao je Radović, između ostalog.

Radović je i tokom ranijih protesta u Spužu razgovarao sa pritvorenicima koji su štrajkovali glađu i sa njima postigao određene dogovore. Pritvorenici su, međutim, u kasnijem pismu naveli da ti dogovori nijesu ispoštovani.