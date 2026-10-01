Slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Austrije radi izručenja ovog lica našoj državi.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija Republike Austrije je, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Podgorica, lišila slobode A.V (40), državljanina Republike Albanije.

NCB Interpol Podgorica međunarodno potražuje A.V. radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koju mu je izrekao Osnovni sud u Ulcinju, zbog produženog krivičnog djela teška krađa.

Slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Austrije radi izručenja ovog lica našoj državi.