Spriječena tragedija na letu iz Dubaija za Izrael. Kopilot pokušao da sruši avion, u kokpitu sijevali noževi, a putnici i piloti u civilu jedva savladali napadača. Avion sletio u Saudijsku Arabiju.

Izvor: X/@dailyislamist/@KRONIKInsights/Printscreen

Avion kompanije "Flajdubai" (Flydubai) na letu iz Dubaija prema Izraelu preusmjeren je u sredu u Saudijsku Arabiju nakon što je posada poslala signale za uzbunu zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota, rekao je Rojtersu izraelski zvaničnik.

Međutim, prema pisanju izraelskih medija, radilo se o daleko ozbiljnijem incidentu. Kako prenosi "Tajms of Izrael" (The Times of Israel), jedan od pilota pokušao je da sruši avion, dok je drugi pokušao da ga spriječi.

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je za Kanal 12 da je "spriječena najveća katastrofa" na letu "Flajdubaija" iz UAE za Izrael, koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju. Prema rečima neimenovanog zvaničnika, kopilot je pod istragom zbog sumnje da je pokušao da preuzme kontrolu nad avionom kako bi ga srušio, prenosi "Tajms of Izrael". Prema pojedinim izvještajima, kopilot je želio da izvrši samoubistvo. Izraelski Kanal 12 izvestio je da je jedan od pilota Rus, a drugi Ukrajinac, ali te informacije nisu zvanično potvrđene.

İsrail, Dubai'den Tel Aviv'e giden flydubai uçağındaki olayın “terör” saldırısı olduğu üzerinde duruyor.Yetkililer, pilotlardan birinin iniş sırasında uçağı kasten düşürmek suretiyle intihar saldırısı girişiminde bulunup bulunmadığını araştırıyor.İkinci pilot ve yolcuların bu girişimi engellediği, bazı yolcuların üzerinde kan lekeleri bulunduğu ifade edildi. — Daily Islamist (@dailyislamist)September 30, 2026

Svjedoci: "Neko je ubo pilota džepnim nožićem"

Izraelski mediji su takođe, na osnovu svjedočenja putnika u avionu, izvijestili da je jedan od pilota pokušao da sruši avion, a zaustavio ga je drugi pilot uz pomoć putnika.

Međutim, prema najnovijim informacijama, na letu je bila i druga posada pilota u civilu, javlja Kanal 12. Prema navodima tog medija, upravo su oni spriječili jednog od pilota da preuzme kontrolu nad avionom. Ova informacija nije zvanično potvrđena. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je za taj medij da bi se incident, da se ti piloti nisu nalazili u avionu, mogao završiti poput napada 11. septembra 2001. ili talačke krize u Entebeu 1976. godine, piše "Tajms of Izrael". Prema pisanju portala "Vala" (Walla), pilot koji je pod istragom je državljanin Omana.

Prve fotografije sa leta prikazuju putnika koji ima krv na košulji nakon prijavljenog nasilja u kokpitu.

Putnici "Flajdubaija" svjedoče o haosu u avionu tokom incidenta. "Čuli smo vriske, avion se spustio, u kokpitu je bilo krvi. Izraelci su pomogli da se savlada napadač", rekao je jedan svjedok.

Putnica u avionu opisala je potresne scene za Kanal 12. "Čuli smo vriske u avionu. Zatim su otvorili kokpit i vidjeli smo krv, a neko je ubo pilota džepnim nožićem", rekla je neimenovana žena ovoj televiziji putem SMS poruke.

Iako u ovom trenutku ima vrlo malo zvaničnih informacija, vjeruje se da je došlo do nasilnog sukoba između dvojice pilota.

Svjedokinja kaže da su izraelski putnici, zajedno sa članovima posade, pomogli da se savlada napadač. "Molili smo se... Bilo je i trenutaka kada smo mislili da nećemo preživjeti."

"U avionu su počeli da vrište... putnici koji su shvatili šta se dešava. Koliko smo razumjeli, jedan od pilota je izboden i teško ranjen, pa su izgubili kontrolu nad avionom. Počeo je brzo da ponire. Bilo je prestrašno", rekla je druga svjedokinja.

✈️ Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. https://t.co/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights)September 30, 2026

Sumnja na otmicu, Izrael podigao borbene avione

Ranije je izvješteno da je tuča aktivirala signal za uzbunu zbog kojeg se u prvom trenutku posumnjalo na otmicu, pa je Izrael hitno podigao borbene avione, javio je izraelski portal "Vajnet njuz" (Ynet News).

Let FZ1073 preusmjeren je prema Saudijskoj Arabiji dok se nalazio u jordanskom vazdušnom prostoru. Avion je najprije poslao opšti signal za uzbunu, a nekoliko minuta kasnije i signal koji može da ukazuje na nezakonito ometanje leta, pokazuju podaci stranice "Flajtradar24" (Flightradar24).

Boing 737 potom je ponovo poslao opšti signal za uzbunu i bezbjedno sletio na aerodrom Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije.

Izraelski zvaničnik, koji je za Rojters govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da su signali poslati nakon što je između dvojice pilota izbio fizički sukob. Za sada nije poznato da li je neki od njih namjerno aktivirao signal koji ukazuje na moguće nezakonito ometanje leta. Kabinet izraelskog premijera saopštio je ranije da se incident ne smatra pokušajem otmice aviona. "Flajdubai" nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu održao je konsultacije o incidentu, rekla su Rojtersu trojica izraelskih bezbjednosnih zvaničnika.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir takođe je održao procenu situacije sa komandantom ratnog vazduhoplovstva i drugim visokim vojnim zvaničnicima, saopštila je izraelska vojska. "Flajdubai" svakodnevno leti između Dubaija i Tel Aviva, a linija je popularna među izraelskim državljanima. Saudijska Arabija i Izrael nemaju uspostavljene zvanične diplomatske odnose.