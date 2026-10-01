Nakon što je kopilot izbo kapetana na letu Flajdubaija za Tel Aviv, Izrael pooštrava provjere pilota. Incident je ocijenjen kao teroristički udar na odnose sa UAE.

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Izrael će pooštriti bezbjednosne provere pilota koji lete u zemlju, izjavio je portparol kabineta premijera, nakon incidenta na letu Flajdubaija (flydubai) za Tel Aviv koji Izrael ocjenjuje kao pretnju normalizaciji odnosa u regionu, saopštila je izraelska ambasada u Hrvatskoj.

Let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Izrael u srijedu je preusmjeren u Saudijsku Arabiju nakon što je poslao signale za hitne slučajeve. Veruje se da je kopilot izbo kapetana, nakon čega je kabinsko osoblje ušlo u pilotsku kabinu i preuzelo kontrolu nad avionom, rekla su dvojica izraelskih zvaničnika.

"Sprovešćemo bezbjednosne provjere"

"Znaćemo identitet svakog pilota koji leti u Izrael, znaćemo ko je ta osoba i sprovešćemo određene bezbjednosne provjere", rekao je za Rojters Doron Spilman, portparol kabineta izraelskog premijera.

Dodao je da je Netanjahu naložio nadležnim tijelima da "pooštre bezbjednosne mjere" na letovima prema Izraelu koje obavljaju domaći i strani avio-prevoznici.

Izraelska ambasada u Hrvatskoj u sredu je saopštila da Izrael ocjenjuje incident kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate i Abrahamove sporazume.

"Ovaj napad nije bio usmjeren samo protiv izraelskih putnika, bio je to besraman napad na odnose Izraela i UAE i viziju budućnosti koju predstavljaju Abrahamovi sporazumi", saopštila je ambasada u Zagrebu. Radi se o diplomatskim sporazumima potpisanim 2020. sa nekoliko arapskih država sa ciljem normalizacije diplomatskih, ekonomskih i kulturnih odnosa. Među njima su i direktni letovi i trgovinska saradnja.

Na letu bili gotovo isključivo Izraelci

"Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u toku i neće odrediti budućnost našeg regiona. Mir i solidarnost će prevladati. Stojimo zajedno sa UAE, duboko posvećeni jačanju veza između naših zemalja i naših naroda", stoji u saopštenju.

Avio-kompanija u vlasništvu Dubaija upozorila je na opasnost od "preuranjenih nagađanja" i istakla da mnogi detalji još uvijek nisu jasni. Motiv incidenta na letu kompanije Flajdubai zasada nije poznat.

Saudijske vlasti uhapsile su i ispitale kopilota leta FZ1073 kompanije Flajdubai, koji je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata letio prema Izraelu prevozeći 174 osobe, gotovo isključivo izraelske državljane, izjavio je Netanjahu.

Državna avio-kompanija iz Dubaija upozorila je na "preuranjena nagađanja" i navela da mnogi detalji još nisu jasni.

Netanjahu se u nedelju sastao sa predsjednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom tokom retke posete toj zalivskoj zemlji. Izrael i UAE razvili su bliske bezbjednosne, vojne i ekonomske odnose nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa 2020. godine.