Dok Svemirske snage SAD istražuju da li je riječ o sudaru, eksploziji baterije ili napadu protivsatelitskim oružjem, ugroženo je više od 200 aktivnih letjelica ključnih za komunikaciju i vremensku prognozu na Zemlji.

Izvor: Live Science

Američki špijunski satelit USA 32 misteriozno se raspao u orbiti, stvarajući veliki oblak svemirskog otpada na visini od oko 770 kilometara.

Američke Svemirske snage potvrdile su da se incident dogodio 13. septembra, ali još nisu utvrdile šta je izazvalo uništenje satelita starog čak 38 godina, piše Dejli mej.

USA 32, poznat i pod kodnim imenom Fara III, tokom Hladnog rata služio je za presretanje sovjetskih radarskih i drugih elektronskih signala. Iako je njegova misija završena prije više godina, satelit je ostao u orbiti.

Među mogućim uzrocima pominju se sudar sa drugim objektom, udar meteorita, ali i eksplozija rezervoara pod pritiskom ili baterije. Svemirske snage za sada nisu isključile ni mogućnost napada protivsatelitskim oružjem, iako nema naznaka da je ono doista korišćeno.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se satelit raspao u veoma prometnom dijelu niske Zemljine orbite. U njegovoj blizini nalazi se više od 200 aktivnih satelita, među kojima su i oni koji omogućavaju GPS, komunikacije, vremensku prognozu i internetske usluge.