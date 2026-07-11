Američka administracija zahtijeva da Teheran javno potvrdi da je plovni put bezbjedan i obustavi napade na trgovačke brodove, dok Iran odbacuje navode da je zatražio nastavak pregovora sa SAD.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zatražila je od Irana da javno potvrdi da je Ormuski moreuz otvoren za međunarodnu plovidbu i da se obaveže na obustavu napada na trgovačke brodove, prenose američki mediji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Prema njihovim tvrdnjama, Vašington je ovu poruku Teheranu prenio direktno, ali i posredstvom regionalnih partnera, nakon novih incidenata u Ormuskom moreuzu za koje američka administracija smatra da predstavljaju kršenje ranije postignutog memoranduma o razumijevanju.

Američki zvaničnici navode da novi napadi na trgovačke brodove dovode u pitanje spremnost Irana da poštuje eventualni budući sporazum o nuklearnom programu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči doputovao je u Oman, gdje bi sa omanskim kolegom Badrom al-Busaidijem trebalo da razgovara o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz i aktuelnoj regionalnoj krizi.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bageji izjavio je da Iran ostaje posvećen bezbjednosti plovidbe.

„Iran je prihvatio jasnu odgovornost za uspostavljanje normalnih pravila i pomorskih usluga povezanih sa plovidbom kroz Ormuski moreuz i veoma smo odlučni da tu odgovornost ispunimo“, rekao je Bageji.

Istovremeno, odbacio je tvrdnje američkih zvaničnika da je Teheran zatražio nastavak pregovora sa Vašingtonom, navodeći da je Iran samo prihvatio inicijativu katarskih posrednika za razgovore.

Jedan od američkih zvaničnika izjavio je da SAD očekuju da Iran nakon sastanka u Omanu javno potvrdi da će obustaviti napade na trgovačke brodove i garantovati slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

„Želimo da javno kažu da će prestati da pucaju na brodove i da priznaju, direktno ili indirektno, da su pogriješili“, rekao je američki zvaničnik.

Dodao je da bi odbijanje takvog poteza moglo imati ozbiljne posljedice.

U međuvremenu, poluzvanična iranska agencija Tasnim javila je da je Aragči stigao u Oman, dok su lokalni mediji prenijeli da su stanovnici istočnih predgrađa Teherana prijavili snažne eksplozije. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku tih eksplozija.