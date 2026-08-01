Za zamjenicu predsjednice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije izabrana je Dragana Šuković
Aleksandra Vukašinović jednoglasno je izabrana za predsjednicu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), na današnjoj elektronskoj sjednici tog tijela, prenosi portal Vijesti.
Za zamjenicu predsjednice Savjeta, u trećem krugu glasanja i većinom glasova svih članova, izabrana je Dragana Šuković.
Kako prenose Vijesti, prema nezvaničnim informacijama, Vukašinović je za izbor na čelo Savjeta podržala i članica Slavica Mirković, iako ju je prije nekoliko mjeseci, tokom intervjua sa kandidatima za direktora ASK-a, u više navrata optuživala za navodni sukob interesa.
Iz ASK-a je saopšteno da je izbor sproveden u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta, kojim je propisano da se predsjednik i zamjenik predsjednika biraju na mandat od godinu.