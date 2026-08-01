Za zamjenicu predsjednice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije izabrana je Dragana Šuković

Izvor: Promo/antikorupcija.me

Aleksandra Vukašinović jednoglasno je izabrana za predsjednicu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), na današnjoj elektronskoj sjednici tog tijela, prenosi portal Vijesti.

Za zamjenicu predsjednice Savjeta, u trećem krugu glasanja i većinom glasova svih članova, izabrana je Dragana Šuković.

Kako prenose Vijesti, prema nezvaničnim informacijama, Vukašinović je za izbor na čelo Savjeta podržala i članica Slavica Mirković, iako ju je prije nekoliko mjeseci, tokom intervjua sa kandidatima za direktora ASK-a, u više navrata optuživala za navodni sukob interesa.

Iz ASK-a je saopšteno da je izbor sproveden u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta, kojim je propisano da se predsjednik i zamjenik predsjednika biraju na mandat od godinu.