Jelena Karleuša otvorila je dušu o svom braku sa Bojanom Karićem i medijskim pritiscima.

Izvor: Printscreen

Jelena Karleuša i Bojan Karić zakleli su se na vječnu ljubav pred Bogom u Crkvi Svetih Petra i Pavla na Topčideru 23. septembra 2004. godine, ali njihov brak nije dugo potrajao. Već u martu 2005. godine odlučili su da stave tačku na svoju zajednicu.

Skoro dvije decenije nakon razvoda, pjevačica je ponovo progovorila o bivšem suprugu i otvorila dušu o njihovom odnosu i periodu koji je ostao iza njih.

„Možda me je Bogoljub, zapravo, spasio. Bojana sam puno voljela, baš sam ga puno voljela... Medijski linč koji sam tada doživjela zbog one strašne izmišljotine da sam uhvaćena na zadnjem sjedištu džipa mnogo me je bolio. Bojanu sam uvijek zamjerala što to nikada javno nije demantovao. Ali, s druge strane, on je odlučio da se ne oglašava i ja to poštujem. Hajde da ga ostavimo u prošlosti, van medijske lupe. Zaslužio je da živi u miru sa svojom ženom i djecom. Ako mu Bogoljub to dozvoli, naravno“, rekla je Karleuša.

Evo kako su oni izgledali zajedno:

Pop diva je otkrila i kako je izgledao susret sa Bogoljubom Karićem.

„Vidim da se Bogoljub vraća na velika vrata. Poslije 20 godina govorio je o meni na jedan nevjerovatan način. Ranije nije tako govorio, ali vrijeme svakako mnogo toga liječi i mijenja ljude. Mogu samo da mu se zahvalim na lijepim riječima. Većina toga što je rekao o meni ima poentu, osim da ja nijesam žena koja treba da kuva pasulj, jer ja to radim fenomenalno. Rekao je da bih, da sam rođena u nekoj drugoj zemlji, postigla veći uspjeh od Madone. Mislim da je ovim prostorima baš trebalo da se desi neko kao ja da bi se pravila igre mijenjala i da bi se sve podiglo na viši nivo, inače bi muzička industrija i dalje bila šatorska i na niskim granama“, rekla je ona.

Pogledajte fotografije Bogoljuba Karića:

Vidi opis "Bojana sam puno voljela": Karleuša posle 20 godina otvorila dušu o razvodu od Karića, ovo je najviše zaboljelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TVK1/Printscreen Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: TVK1/Printscreen Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube PINK Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Podsetimo, Bogoljub Karić je Jelenu uporedio sa Madonom.

"Predivno! Kako bi moglo da protekne sa našom Madonom. Ona je to što je uvijek i bila. Baš mi je bilo drago što je vidim", rekao je Bogoljub.