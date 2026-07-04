Nova runda razgovora, koja bi trebalo da bude održana u Pakistanu, dolazi nakon nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju i višemjesečnih indirektnih kontakata Vašingtona i Teherana.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da budu nastavljeni 11. jula, nakon višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, objavio je saudijski portal Al Arabija, pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Prema tim navodima, nova runda razgovora biće održana u Pakistanu, a glavne teme biće američke sankcije uvedene Teheranu, odmrzavanje iranske imovine i budućnost iranskog nuklearnog programa.

Portal podsjeća da su SAD i Iran tokom proteklog mjeseca već održali dvije runde razgovora – jednu u Švajcarskoj, a drugu u Dohi, nakon višemjesečnih indirektnih kontakata usmjerenih na smanjenje tenzija i ponovno pokretanje pregovora o nuklearnom programu.

Posljednji tehnički razgovori održani su u Dohi u utorak i srijedu, a američki predsjednik Donald Tramp ocijenio ih je kao „veoma dobre“.

Iranska strana tvrdi da je tokom tih razgovora postignut dogovor o djelimičnom oslobađanju milijardi dolara zamrznute iranske imovine, dok su američki zvaničnici, prema pisanju Al Arabije, negirali da je takav sporazum postignut.

Nova runda pregovora uslijediće dvije sedmice nakon što su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumijevanju kojim su se obavezali da u roku od 60 dana pokušaju da postignu konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu.

Iako pregovore i dalje opterećuju brojna otvorena pitanja, uključujući poslijeratne aranžmane, budućnost iranskog nuklearnog programa, mehanizme za oslobađanje zamrznutih sredstava, kao i upravljanje Ormuskim moreuzom, obje strane nastoje da ispitaju mogućnost povratka diplomatskom dijalogu i smanjenja tenzija u regionu, navodi saudijski portal.