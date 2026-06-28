Američka vojska saopštila je da je gađala vojne ciljeve u Iranu, dok Teheran tvrdi da je uzvratio raketnim i napadima dronovima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je izvela napade na više vojnih ciljeva širom Irana, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrdi, nastavak napada na komercijalnu plovidbu u području Ormuskog moreuza.

Prema saopštenju CENTCOM-a, Iran je prekršio sporazum o primirju nakon što je, kako navode, dron-kamikaza pogodio tanker MT Kiku, koji plovi pod zastavom Paname. Kao odgovor, američki borbeni avioni gađali su deset vojnih ciljeva, uključujući komunikacione sisteme, položaje protivvazdušne odbrane, baze bespilotnih letjelica i drugu vojnu infrastrukturu.

S druge strane, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su američki napadi pogodili pet obalskih položaja u Iranu, nakon čega je, kako tvrdi, ispalio balističke rakete i dronove na osam američkih vojnih objekata, među kojima su baza Ali al Salem u Kuvajtu i baza Pete američke flote u Bahreinu.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku.pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM)June 28, 2026

Međutim, američki zvaničnik izjavio je za Reuters da u napadima nije bilo američkih žrtava niti značajnije štete na vojnim objektima.

Obje strane međusobno se optužuju za kršenje nedavno postignutog sporazuma o primirju. Iransko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade, ocjenjujući da predstavljaju grubo kršenje postignutog dogovora, dok je CENTCOM poručio da je američka akcija bila odgovor na, kako navodi, ničim izazvanu iransku agresiju.

Nakon novih udara, predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da je „vrlo moguće da Teheran nikada neće naučiti lekciju“, upozorivši da bi Sjedinjene Američke Države, ukoliko bude potrebno, mogle vojno završiti ono što su započele.

Istovremeno, Kuvajt i Bahrein aktivirali su sisteme protivvazdušne odbrane, dok su vlasti obje zemlje pozvale građane da poštuju bezbjednosna uputstva.

Najnovija eskalacija dodatno povećava napetosti u području Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i gasa, kroz koji prolazi značajan dio globalne trgovine energentima.