Na graničnim prelazima Sukobin i Dobrakovo uhapšena su dvojica stranih državljana nakon što su policiji dali na uvid, kako se sumnja, falsifikovane vozačke dozvole.

Izvor: Uprava policije

Službenici Sektora granične policije uhapsili su državljane Indije i Ruske Federacije zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisan je A. A. S. M. (25), državljanin Indije, koji je upravljao vozilom marke „Dacia Sandero“ stranih registarskih oznaka.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je na uvid dao indijsku vozačku dozvolu, u čiju su vjerodostojnost policijski službenici posumnjali. Dodatnim provjerama i upotrebom tehničkih sredstava utvrđeno je da se radi o falsifikovanoj ispravi.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, osumnjičeni je uhapšen i uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu.

Izvor: Uprava policije

U odvojenom slučaju, na Graničnom prelazu Dobrakovo, kontrolisan je D. Č. (22), državljanin Ruske Federacije, koji je upravljao vozilom „Audi A3“ stranih registarskih oznaka.

Prilikom kontrole dokumenata, u saradnji sa službenikom Fronteksa, posumnjano je da međunarodna vozačka dozvola koju je dao na uvid nije originalna.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio hapšenje ruskog državljanina zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Obojica osumnjičenih su, uz krivične prijave, sprovedena nadležnim državnim tužiocima na dalje postupanje.