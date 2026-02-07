Netanjahu i Tramp sastaju se u Vašingtonu kako bi razgovarali o nuklearnim pregovorima sa Iranom, uključujući ograničenje balističkih raketa i regionalnu podršku Irana.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da se sastanu u srijedu u Vašingtonu kako bi razgovarali o nedavnim nuklearnim pregovorima sa Iranom, saopštila je u subotu uveče kancelarija premijera, prenosi Jerusalem post.

„Premijer smatra da pregovori moraju obuhvatiti ograničenje balističkih raketa i prestanak iranske podrške svojim saveznicima u regionu“, navodi se u saopštenju.

Tramp je ocijenio da su pregovori, održani u petak u Muskatu u Omanu, "veoma dobri" i dodao da će američki i iranski zvaničnici "ponovo razgovarati početkom naredne nedjelje", dok je novinarima davao izjavu na Air Force One.