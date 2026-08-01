Policija i Uprava carina u dvije trgovinske radnje pronašle su 636 paklica cigareta vrijednih oko 1.840 eura, za koje se sumnja da su bile namijenjene nedozvoljenoj trgovini.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u saradnji sa službenicima Uprave carina, otkrili su u dvije trgovinske radnje ukupno 636 paklica cigareta vrijednih oko 1.840 eura, za koje se sumnja da su bile namijenjene nedozvoljenoj trgovini.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u trgovinskoj radnji u vlasništvu R. B., koja se nalazi u naselju u blizini Nikšića, pronađena je i oduzeta 421 paklica cigareta i 67 paklica ručno pravljenih cigareta. Od toga je 316 paklica imalo akciznu markicu druge države, dok je 105 paklica bilo bez akcizne markice. Vrijednost zaplijenjenih cigareta procijenjena je na oko 1.400 eura.

U drugom trgovinskom objektu, čiji je vlasnik Š. Š., policija je pronašla i oduzela 148 paklica cigareta ukupne vrijednosti oko 440 eura. Među njima je 115 paklica bilo sa akciznom markicom druge države, dok 33 nijesu imale akciznu markicu.

O događaju je obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se protiv R. B. i Š. Š. podnesu krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Iz Uprave policije poručili su da će nastaviti sa planskim i ciljanim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje sive ekonomije, nezakonite trgovine i drugih oblika kriminaliteta, s ciljem zaštite zakonitog poslovanja i stvaranja povoljnijeg ambijenta za građane.