Pripadnici policije u Nišu sprečili su filmsko bekstvo iz tamošnjeg Kazneno-popravnog zavoda i uhapsili muškarca kod kojeg su pronađeni dron, pištolj i municija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Nišu uhapsila je jednu osobu zbog sumnje da je planirala bjekstvo osuđenika iz Kazneno-popravnog zavoda u tom gradu.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je namjeravao da pomoću drona prebaci pištolj sa municijom u krug zatvora, gdje je oružje trebalo da preuzme osuđenik iz Novog Pazara koji izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-u Niš.

Kako se sumnja, plan je bio da zatvorenik nakon preuzimanja pištolja savlada i otme zatvorskog stražara, a potom ga iskoristi kao taoca kako bi pobjegao iz zatvora.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, kao i da li je u planiranje bjekstva bilo uključeno još osoba.