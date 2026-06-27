Sjedinjene Američke Države napale Iran.

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Sjedinjene Američke Države napale su večeras Iran, prenosi "Skaj njuz" objavu Centralne komande pomorskih snaga. Centralna komanda saopštila je da su uništeni iranski projektil i baza iranskih dronova u trenutku kada su prekid vatre potpisali Izrael i Liban.

Napad je uslijedio nakon što je Iran napao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je otkrio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Ovo je ujedno prvi napad Amerike na Iran otkad je potpisan Memorandum o razumijevanju između dvije države.

Tramp je saopštio da je Iran napao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je, prema njegovim riječima, predstavljalo kršenje uspostavljenog prekida vatre. Večerašnji napadi odgovor su na iranske akcije.

Iranski državni mediji naveli su da su američki projektili pogodili područje oko luke Sirik na jugu zemlje. Za sada nije poznato da li ima poginulih ili povrijeđenih.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) podijelila je crno-bijeli snimak na društvenim mrežama za koji tvrdi da prikazuje sinoćnji napad na Iran.

Video, označen kao „neklasifikovan“, prikazuje eksplozije i dim koji se uzdiže, ali meta napada nije jasno identifikovana.

IRGC: Napali smo američku vojsku u regionu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izdao je zvanično saopštenje u kojem je direktno optužio „američki režim koji krši sve sporazume“ za novu eskalaciju i sinoćnje napade.

Prema njihovim tvrdnjama, SAD su izvele vazdušni napad na iransku obalu „pod izgovorom da brod koristi neovlašćenu rutu u Ormuskom moreuzu“. IRGC tvrdi da je njihova mornarica odmah uzvratila i pogodila američke vojne položaje u regionu, ali za sada nijesu pruženi detalji o ciljevima niti o pričinjenoj šteti. Bi-Bi-Si je već kontaktirao Pentagon radi zvaničnog komentara.

„Ako se agresija ponovi, naš odgovor biće mnogo sveobuhvatniji od ovoga“, zaprijetio je IRGC na kraju saopštenja.