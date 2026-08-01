Ukrajinski predsjednik saopštio je da je tokom posljednjeg ruskog napada oborena samo jedna balistička raketa, jer su iscrpljene zalihe presretača za sisteme Patriot.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, nakon novog masovnog ruskog napada tokom noći.

Kako je naveo, Rusija je ispalila 35 raketa, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 jurišnih dronova, a glavna meta bio je Kijev.

„Oborena je samo jedna balistička raketa, jer više nijesmo imali presretačke rakete za sisteme Patriot“, rekao je Zelenski.

Prema podacima ukrajinskih vlasti, u napadu na Kijev poginulo je najmanje devet osoba, dok je više od 30 povrijeđeno. Oštećeno je 18 stambenih zgrada, škola, Ambasada Litvanije i više infrastrukturnih objekata.

Zelenski je ponovo pozvao međunarodne partnere da hitno isporuče nove rakete za sisteme Patriot.

„Svaki paket presretačkih raketa za balističke projektile spasava živote naših ljudi, a svaka noć bez njih znači veći broj žrtava“, poručio je ukrajinski predsjednik.