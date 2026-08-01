Počela je procedura za adaptaciju objekta bivše Klinike za psihijatriju KCCG, u kojem će biti uspostavljen Regionalni krizni centar za podršku žrtvama seksualnog nasilja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Raspisan je tender za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivše Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore, u kojem će biti uspostavljen Regionalni krizni centar za podršku žrtvama seksualnog nasilja u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, projekat se realizuje za potrebe Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Iz Ministarstva navode da je uspostavljanje Regionalnog kriznog centra dio aktivnosti koje Crna Gora sprovodi radi unapređenja sistema zaštite žrtava seksualnog nasilja, u skladu sa obavezama iz Pregovaračkog poglavlja 23, Reformskom agendom Crne Gore 2024–2027, kao i međunarodnim konvencijama i preporukama u oblasti zaštite ljudskih prava i borbe protiv nasilja.