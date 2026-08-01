Kotorska policija u saradnji sa kolegama iz Herceg Novog oduzela je oko 230 grama marihuane i uhapsila Cetinjanina zbog sumnje da je drogu prodao dvjema državljankama Turske.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa kolegama iz Herceg Novog, uhapsili su S. M. (33) sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, akcija je sprovedena u mjestu Morinj, gdje je kod osumnjičenog pronađen PVC zamotuljak sa oko 95,6 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Istovremeno su kontrolisane i dvije državljanke Turske, I. O. (39) i A. K. (38), kod kojih je pronađena metalna kutija sa oko 32 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Daljom kriminalističkom obradom policija je došla do saznanja da se u stanu koji koriste turske državljanke nalazi još narkotika. One su potom dobrovoljno predale još jednu metalnu kutiju sa oko 102,6 grama marihuane.

Istragom je, kako navode iz policije, utvrđena sumnja da je S. M. 27. jula ove godine na Cetinju prodao marihuanu dvjema državljankama Turske za 200 eura.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, S. M. je uhapšen i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužiocu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Protiv dvije turske državljanke biće podnijete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Iz Uprave policije poručili su da nastavljaju aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, sa posebnim fokusom na otkrivanje i sprečavanje ulične prodaje i distribucije narkotika.