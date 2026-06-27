Bahrein je danas optužio Iran za napad dronovima.

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Bahreinsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je „više iranskih dronova“ gađalo teritoriju te zemlje, ne precizirajući metu napada. Bahrein je domaćin Pete flote američke ratne mornarice.

Prema navodima agencije AP, napad je uslijedio nakon noćašnjih američkih udara na ciljeve u Iranu, izvedenih kao odgovor na napad na brod u Ormuskom moreuzu. Ranije danas Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je gađala više lokacija „američke terorističke vojske u regionu“, ne otkrivajući o kojim je ciljevima riječ.

WORLD NEWS: Iran launched a drone assault targeting Bahrain while a ship in the Strait of Hormuz separately came under attack Saturday, likely Tehran's response to overnight airstrikes by the United States.https://t.co/28y40NJCmO — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10)June 27, 2026

Bahrein je najoštrije osudio napad, ocijenivši da predstavlja kršenje suvereniteta i prijetnju bezbjednosti građana. U saopštenju se navodi da Teheran podriva regionalne i međunarodne napore za smanjenje tenzija, te da napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Iran HITS U.S. Base in Bahrain After Sirik Island Strike



The U.S. Fifth Fleet is headquartered in Bahrain. At dawn Saturday, June 27, Iranian drones struck Bahrain in answer to the U.S. attack on Iran's Sirik Island.



A projectile also hit an oil tanker off Oman, damaging…https://t.co/JTfllkJbsspic.twitter.com/ZZ0In9tY9d — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani)June 27, 2026

Vlasti Bahreina pozvale su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da reaguje i utvrdi odgovornost za incidente, dok se Iran za sada nije zvanično oglasio povodom tih optužbi.

U međuvremenu, Agencija za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je da je tanker koji je prolazio kroz Ormuski moreuz pogođen neidentifikovanim projektilom. Oštećen je komandni most broda, ali nije bilo povrijeđenih niti zagađenja mora. UKMTO je pozvao sve brodove koji prolaze tim područjem na pojačan oprez.