Policija je u Rožajama, Bijelom Polju i Beranama rasvijetlila tri odvojena slučaja nasilja, a protiv četiri osumnjičene osobe podnijete su krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivična djela sa elementima nasilja.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ rasvijetlili su tri odvojena slučaja fizičkih napada koji su se prethodnih dana dogodili u Rožajama, Bijelom Polju i Beranama. Protiv četiri osobe podnijete su krivične prijave, dok su dvije osobe lišene slobode.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u Rožajama su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva uhapšeni O. N. (26) i A. T. (29), zbog sumnje da su počinili krivična djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

Sumnja se da su nakon kraće verbalne rasprave fizički napali četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i zadali mu više udaraca u predjelu glave, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužiocu.

U Bijelom Polju krivična prijava podnijeta je protiv sedamnaestogodišnjaka, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu četrnaestogodišnjeg maloljetnika.

Prema sumnjama policije, njih dvojica su se sastala kod jednog stadiona radi unaprijed dogovorene tuče, nakon čega je stariji maloljetnik fizički napao četrnaestogodišnjaka i zadao mu više udaraca, usljed kojih je zadobio teške tjelesne povrede.

Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Lj. Z. (66) iz Berana zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

Kako se sumnja, on je ispred jednog ugostiteljskog objekta fizički napao četrdesetosmogodišnjeg muškarca i zadao mu više udaraca u glavu, usljed čega je oštećeni zadobio prelom nosne kosti.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju aktivnosti usmjerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika nasilja i zaštitu bezbjednosti građana.