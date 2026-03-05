Masud Pezeškijan šalje snažno upozorenje Kurdima u Iranu, dok Tramp poziva na ustanak i priprema podršku kurdskim snagama.

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Kurdima u ovoj zemlji "odlučnim" odgovorom šta ih čeka ako se pobune protiv vlasti.

Pezeškijan je napisao na društvenim mrežama:

"Zahvaljujem ponosnom i časnom narodu Kurdistana koji je u ovim istorijskim danima stao uz Iran. Izražavam saučešće porodicama mučenika i povređenih u tim incidentima. Guverner i oružane snage, kao čuvari bezbjednosti, dužni su da se odlučno suprotstave svim separatističkim aktivnostima", naveo je.

از مردم غیور و با شرف کردستان که در این روزهای تاریخی پای کار ایران ایستاده‌اند قدردانی می‌کنم. همدرد خانواده‌های شهدا و مجروحان این حوادث هستم. استاندار و نیروهای مسلح حافظ امنیت موظفند با هرگونه تحرک تجزیه طلبانه برخورد قاطع کنند..#کردستان_پای_کار_ایران#ایران_پای_کار_کردستان — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian)March 5, 2026

Tramp podržao potencijalno uključivanje Kurda u sukob

Donald Tramp rekao je ranije danas da bi kurdski ustanak protiv Irana bio "sjajan".

Izvještaji upućuju na to da se kurdske iranske disidentske grupe sa sjedištem na sjeveru Iraka pripremaju za takvu prekograničnu vojnu operaciju.

Više izvora potvrdilo je za CNN da američka CIA već radi na naoružavanju kurdskih snaga kako bi podstakla narodni ustanak u Iranu.

