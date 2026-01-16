Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa premijerom Izraela, Benjaminom Netanjahuom i predsjednikom Irana, Masudom Pezeškijanom.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom, saopštio je Kremlj.

Tokom razgovora s Netanjahuom, Putin je ponudio pomoć Moskve u posredovanju između Izraela i Irana, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je na jutarnjem brifingu i da je Putin razgovarao s Pezeškijanom, dodavši da će detalji tog razgovora biti objavljeni naknadno.