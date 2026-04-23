Iranski zvaničnici odbacili su tvrdnje Donalda Trampa o sukobu umjerenjaka i tvrdolinijaša, ističući gvozdeno jedinstvo i potpunu poslušnost Vrhovnom vođi.

Vodeći iranski zvaničnici - predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik parlamenta Mohamad Baker Galibaf i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei - odbacili su tvrdnje predsednika SAD Donalda Trampa o postojanju podjela unutar iranskog vođstva. Tramp je izjavio da unutar iranskog političkog i vojnog establišmenta postoje sukobi između takozvanih tvrdolinijaša i umjerenjaka.

Poruka jedinstva sa platforme X

Pezeškijan i Galibaf su u objavama na platformi X (bivši Tviter) naveli da "u Iranu ne postoji nešto poput umjerenjaka i tvrdolinijaša".

"Svi smo mi Iranci i revolucionari i gvozdenim jedinstvom naroda i vlasti, uz potpunu poslušnost Vrhovnom vođi Revolucije, nateraćemo agresora koji krši pravila da zažali zbog svojih postupaka", poručili su, dodavši: "Jedan Bog, jedan vođa, jedan narod, jedan put".

Šef pravosuđa: To su zapadni koncepti

Slične ocjene iznio je i Ejei, naglasivši da su takve podjele strane Iranu.

"Predsjednik SAD treba da zna da su pojmovi 'tvrdolinijaš' i 'umjerenjak' besmisleni i neutemeljeni koncepti u zapadnom političkom diskursu", rekao je.

"U Islamskoj Republici Iran sve grupe i frakcije na kraju stoje ujedinjene pod zapovijestima Vrhovnog vođe", zaključio je Ejei.