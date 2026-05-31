Dva femicida u razmaku kraćem od 48 sati predstavljaju ozbiljno upozorenje da borba protiv nasilja nad ženama mora biti jedan od prioriteta svih nadležnih institucija, saopštili su iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

“Povodom dva slučaja femicida koja su se dogodila ove nedjelje, izražavamo iskreno saučešće porodicama i najbližima stradalih žena, uz duboko saosjećanje sa njihovim bolom i gubitkom. Dva femicida u razmaku kraćem od 48 sati predstavljaju ozbiljno upozorenje da borba protiv nasilja nad ženama mora biti jedan od prioriteta svih nadležnih institucija. Istovremeno, neophodno je preduzeti sve mjere kako bi se dodatno unaprijedio sistem zaštite žena od nasilja”, poručuju iz Kabineta Milatovića.

Kako su istakli, pored utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, neophodno je utvrditi da li je bilo propusta u postupanju nadležnih institucija.

“Zato je važno da nadležni organi sprovedu sveobuhvatnu procjenu postupanja policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i svih drugih institucija koje su eventualno bile uključene u zaštitu žrtava”, naveli su u saopštenju.

Naglašavaju da građani imaju pravo da znaju da li je sistem reagovao pravovremeno, da li su prepoznati rizici i da li su iskorišćeni svi zakonski mehanizmi zaštite.

“Povjerenje u institucije gradi se kroz njihovu sposobnost da zaštite građane, posebno onda kada su najugroženiji. Posebno zabrinjava činjenica da se, uprkos unaprijeđenom zakonodavnom okviru, i dalje suočavamo sa slučajevima femicida koji otvaraju pitanja efikasnosti postojećeg sistema zaštite i kvaliteta međuinstitucionalne saradnje. Zaštita od nasilja zahtijeva pravovremeno djelovanje, procjenu rizika i koordinisan odgovor svih djelova sistema”, navode iz Kabineta Milatovića.

Kako su ukazali, dužnost države je da utvrdi sve činjenice, preispita eventualne propuste i preduzme mjere koje će unaprijediti sistem zaštite, kako nijedna žena ne bi izgubila život kao posljedicu nasilja.

“To dugujemo žrtvama, njihovim porodicama i svim građanima koji imaju pravo da žive u sigurnom društvu i da vjeruju da će ih institucije zaštititi onda kada je to najpotrebnije”, zaključuju iz Kabineta Milatovića.